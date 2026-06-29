حملات تموينية مكثفة ببني سويف تضبط سلعًا مجهولة المصدر

نفذت مديرية التموين ببني سويف وإداراتها المختلفة عددًا من الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

وذلك تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومتابعة أحمد عنتر وكيل المديرية، و في إطار إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

ففي إدارة تموين مركز بني سويف، تم تنفيذ حملة رقابية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 16 تقريرًا تموينيًا، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، التصرف في 3 شكائر دقيق بلدي مدعم، توقف الكلي عن الإنتاج دون مبرر قانوني، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، بالإضافة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفي مركز الواسطى، نظمت إدارة التموين حملة تفتيشية موسعة على المحال العامة والأسواق، أسفرت عن تحرير 8 محاضر تموينية، شملت 3 محاضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على طن من الأرز و750 كجم من السكر مجهول المصدر، إلى جانب تحرير 5 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، من بينها محضر ضد أحد البدالين التموينيين.

كما نفذت الرقابة التموينية حملة مكثفة برئاسة إيمان عمر وتحت قيادة عماد ناجي مدير الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير 17 محضرًا تموينيًا ضد عدد من المخابز المخالفة، شملت 4 تقارير للتصرف في 52 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و4 تقارير لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتقريرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين، وتقريرين لعدم وجود ميزان معتمد بالمخبز، وتقريرًا لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفي مركز ناصر، نفذت إدارة التموين حملة رقابية على المخابز البلدية بمختلف قرى المركز، أسفرت عن تحرير 15 تقرير مخالفة تموينية، تضمنت 4 تقارير لإنتاج خبز ناقص الوزن، و8 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين، وتقريرين لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وتقريرًا لعدم وجود سجل التفتيش بالمخبز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات المضبوطة.