الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة منسوبة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالمهندسين

كشفت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية تضمن الإدعاء بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية المملوكة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمنطقة المهندسين بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من (مالك شركة للدعاية والإعلان – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال عودته من الساحل الشمالى للشقة محل سكنه فوجىء بوجود فتاة داخل الشقة وإدعت كونها صديقه زوجته وأثناء قيامه بمراجعة زوجته هاتفياً قامت بمغافلته ولاذت بالهرب، وإكتشف سرقة (مبلغ مالى – بعض المشغولات الذهبية).



أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأرشدت عن كافة المسروقات.



ويشار إلى أن الشقة محل البلاغ كانت مملوكة لحبيب العادلى "وزير الداخلية السابق" وقام ببيعها عام 2013 .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.