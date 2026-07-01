مخزن سرى في صحراء السويس.. الداخلية تحبط محاولة ترويج 2 طن مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 2 طن من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بالسويس، تقدر قيمتها المالية بحوالى 125 مليون جنيه.





أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بجلب وتهريب كمية من المواد المخدرة وإعدادهم مخزن سرى بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لإخفاء المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم بنطاق محافظة السويس.. وضُبط بحوزتهم (قرابة 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (125 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





