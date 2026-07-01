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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المرور يضبط 97 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية
مصطفى الرماح

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بجميع الطرق  والمحاور على مستوى الجمهورية.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 97299 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: “السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص”، وفحص 1186 سائقا تبين إيجابية 42 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.


 

وواصلت حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 481 مخالفة مرورية متنوعة “تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة”، وكذا فحص 155 سائقا تبين إيجابية 7 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 6 محكوم عليهم بإجمالى 12 حكما، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 



 

وزارة الداخلية مخالفة مرورية التراخيص

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