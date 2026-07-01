200 ألف جنيه مقابل حذف الصور.. التحقيقات تكشف واقعة ابتزاز إلكتروني لموظفة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ابتزاز إلكتروني تعرضت لها موظفة مبيعات بإحدى شركات العقارات، أن المتهم هدد المجني عليها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة عبر تطبيق "واتس آب"، وطالبها بدفع 200 ألف جنيه مقابل حذفها وعدم تداولها.

وأفادت المجني عليها، البالغة من العمر 20 عامًا، في أقوالها بأنها تلقت رسائل نصية من المتهم عبر تطبيق "واتس آب"، تضمنت تهديدات بإفشاء صور ومقاطع فيديو خاصة تظهرها في أوضاع عارية وشبه عارية، وإرسالها إلى معارفها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن المتهم أخبرها بأنه حصل على تلك الملفات عقب اختراق حسابها على تطبيق "تيك توك"، كما طالبها بإرسال صور عارية جديدة. وعقب رفضها الاستجابة لطلبه، واصل تهديده بنشر المحتوى الخاص، قبل أن يساومها على دفع مبلغ 200 ألف جنيه مقابل حذف الصور والمقاطع نهائيًا وعدم نشرها.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بتهديد فتاة بصور عارية.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.



