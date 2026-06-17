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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مالك معرض سيارات التجمع في قضية صبري نخنوخ: "هددوني بحرق المنزل والمعرض"

صبري نخنوخ
صبري نخنوخ
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، كواليس مثيرة في أقوال المجني عليه، مالك معرض سيارات التجمع، أمام جهات التحقيق، بشأن ما تعرض له على خلفية خلاف مالي نشب بينه وبين رجل الأعمال صبري نخنوخ.

وجاءت أقوال مالك معرض سيارات التجمع في التحقيقات كالتالي: 

س: ما طبيعة علاقتك بالمتهم الأول؟

ج: توجد بيني وبين المتهم الأول خلافات مالية تتعلق بمبلغ مالي محل نزاع بيننا.

س: هل تلقيت أي تهديدات من المتهم الأول قبل الواقعة؟

ج: نعم، تلقيت رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" من المتهم الأول تضمنت تهديدات مباشرة بإلحاق الأذى بي حال عدم سداد المبلغ المالي محل الخلاف.

س: كيف علمت بوقوع الاعتداء داخل معرض السيارات؟

ج: تلقيت اتصالًا هاتفيًا من أحد شهود الإثبات، أخبرني خلاله بقيام المتهم الأول والمتهم الثاني وعدد من مرافقيهما بالتوجه إلى معرض السيارات الخاص بي.

س: وماذا حدث داخل المعرض وفق ما أُبلغت به؟

ج: أُبلغت بأن المتهمين اقتحموا المعرض واستعرضوا القوة والعنف تجاه العاملين به، كما تعدوا على أحد الشهود ما أسفر عن إصابته.

س: هل استمرت التهديدات بعد الواقعة؟

ج: نعم، استمرت التهديدات من خلال أحد الوسطاء، حيث نقل لي تهديدات من المتهم الأول بإضرام النيران في منزلي ومعرض السيارات إذا لم أسدد المبلغ المطلوب.

س: هل تعرضت أي ممتلكات داخل المعرض للاستيلاء؟

ج: نعم، قام المتهمون بالاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض من العاملين بالمكان قبل مغادرتهم.

س: ما الأثر الذي تركته تلك التهديدات عليك؟

ج: شعرت بالخوف الشديد على نفسي وأسرتي وممتلكاتي، خاصة بعد التهديد بحرق المنزل والمعرض.

كانت النيابة العامة قد أحالت صبري نخنوخ ونجله جون نخنوخ و9 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت التحقيقات - بحسب أمر الإحالة - عن اتهامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة يتزعمها المتهم الأول، بهدف فرض السيطرة والنفوذ واستعراض القوة واستخدام العنف والتهديد لتحقيق أغراضهم.

ووفقًا لأمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 759 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين عدة اتهامات، من بينها سب عدد من المجني عليهم علنًا وتوجيه عبارات من شأنها المساس بالشرف والاعتبار، فضلاً عن إطلاق ألفاظ تضمنت طعنًا في الأعراض والإساءة إلى سمعة عائلات بعض المجني عليهم، وذلك على النحو الوارد بأوراق التحقيق.

كما نسبت التحقيقات إلى المتهم الأول صبري نخنوخ تهمة إساءة استعمال وسائل الاتصالات، من خلال إرسال رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" إلى أحد المجني عليهم تضمنت عبارات تهديد بإلحاق الأذى به، بحسب ما ورد بتحقيقات النيابة.

صبري نخنوخ معرض سيارات معرض سيارات التجمع النيابة العامة

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