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محامي صبري نخنوخ لـ صدى البلد : تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم .. وهذا مكان الانعقاد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محامي صبري نخنوخ لـ صدى البلد : تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم .. وهذا مكان الانعقاد

صبري نخنوخ
صبري نخنوخ
رامي المهدي

قال، محامي صبري نخنوخ، أحمد مهنا نقيب محامين القاهرة الجديدة، إن محكمة الاستئناف حددت جلسة 14 يوليو أولى جلسات استئناف محاكمة المتهم وآخرين في اقتحام معرض سيارات واستعراض القوة والتلويح وحيازة سلاح بمنطقة التجمع.

واضاف، مهنا نقيب محامين القاهرة الجديدة، أن صبري نخنوخ وآخرين حضروا إلى نيابة التجمع للتوقيع على قرار أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام. 

وأشار، إلى أن المحكمة سوف تنعقد أمام محكمة جنايات التجمع الخامس المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
 

وكانت شهدت محكمة الجنايات بالقاهرة الجديدة، كواليس مثيرة في قضية  استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر ضمن التحقيقات الجارية المتهم فيها نخنوخ وآخرين بارتكاب عدة تهم. 

وخلال نظر القضية، أكد دفاع صبري نخنوخ  أن المتهم دافع عن نفسه أمام هيئة المحكمة، مؤكدا أن نشاطه التجاري قائم منذ عام 1984 بشكل قانوني، موضحًا أنه لا يمانع في مراجعة وفحص جميع مصادر أمواله.  

وأضاف أن استثماراته في شركة فالكون بلغت نحو 600 مليون جنيه، وأن الشركة توفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف موظف.

وعقب الاستماع الى أقوالهم قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، برفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر ضمن التحقيقات الجارية المتهم فيها نخنوخ وآخرين بارتكاب عدة تهم. 

وكانت أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، عدة قرارات في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ وآخرين والتعدي على صاحب معرض سيارات بالقاهرة الجديدة. 

وجاءت قرارات النيابة كالتالي :
 

5 قرارات

أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان المشاجرة، وضم التقارير الطبية الخاصة بالمصابين لبيان طبيعة الإصابات وسببها ومدة علاجها. 

كما تم حبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات، طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، تفريغ كاميرات المراقبة وفحص المقاطع المصورة، الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، ضبط وإحضار 4 متهمين آخرين تبين من التحقيقات الأولية والتحريات احتمال اشتراكهم في أحداث المشاجرة، استمرار التحقيقات مع جميع الأطراف للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات الجنائية.

4 اتهامات بينهم تهمة البلطجة واستعراض القوة والترويع

وأسندت نيابة القاهرة الجديدة، إلى صبري نخنوخ وشقيقه و5 آخرين تهمة تحطيم معرض سيارات في القاهرة الجديدة، بينما تم اتهامه باتهامات البلطجة واستعراض القوة والترويع والضرب والسرقة بالإكراه المنسوبة لبعض أطراف الواقعة.  

القصة الكاملة نرصدها في السطور التالية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على صبري نخنوخ وشقيقه و5 أشخاص من رجال صبري نخنوخ بينهم نجل شقيقه جون، بمنطقة القاهرة الجديدة.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحريات، أن صبري نخنوخ وشقيقه متهمان بالاعتداء على صاحب معرض سيارات وتحطيم مقتنيات بالمعرض، وانتقل رجال الأمن وألقي القبض عليهما وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من صاحب معرض سيارات أفاد فيه بتعرضه للتعدي عليه من صبري نخنوخ وشقيقه وتحطيم معرض السيارات الخاص به بالقاهرة الجديدة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان المشكو في حقهما وتم إلقاء القبض عليهما وجرى تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومحاورة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق.

صبري نخنوخ محكمة الاستئناف القاهرة الجديدة

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