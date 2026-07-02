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استجابة للقطاع الخاص.. مدبولي يعلن تعديل قانون التأمين الصحي الشامل بشأن "المساهمة التكافلية"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استجابة للقطاع الخاص.. مدبولي يعلن تعديل قانون التأمين الصحي الشامل بشأن "المساهمة التكافلية"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة توفر الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء، وهناك متابعة مستمرة فى هذا الملف، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة من زيادة الرواتب، واستجابة لطلبات القطاع الخاص.

وتابع فى مؤتمر صحفي، أن الحكومة استجابت للقطاع الخاص بشأن المساهمة التكافلية بتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.

كما علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على زيادة أسعار الكهرباء للمطاعم والكافيهات، قائلا: الزيادة 20% على المطاعم والمحلات التى لا تلتزم بمواعيد غلق المحلات التى حددتها الحكومة، وهذا بالاتفاق مع المحلات التى ترغب فى العمل بعد مواعيد الغلق الرسمية

رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي محطات الكهرباء

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