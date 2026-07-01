قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهور تمساح في ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة .. والجهات المختصة تفحص الواقعة
3 أيام عطلة متتالية.. جدول الإجازات الرسمية 2026
الكونغو تتفوق على منتخب إنجلترا بهدف في الشوط الأول بالمونديال
حقيقة احتجاز جثمان بمستشفيات جامعة قناة السويس.. بيان رسمي يحسم الجدل
إحالة طبيبة أسنان شبرا الخيمة و6 آخرين للجنايات في واقعة مشاجرة الوحدة الصحية
أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم
القبض على المتهم بإدارة 72 موقع إلكتروني يبث أفلام ومسلسلات مسروقة
حبس سائق رئيس مدينة طابا 4 أيام.. والتحقيقات تواصل كشف ملابسات الحادث
أستاذ علوم سياسية: غموض اتفاق واشنطن وطهران يُفجر الخلافات.. ومخاوف من فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز
الكهرباء تبدأ تقنين أوضاع أكثر من مليون عداد كودي .. وخطة لتحويلها إلى عدادات قانونية
احتجاجات واسعة في جنوب أفريقيا ضد الهجرة غير الشرعية.. واستنفار للشرطة
26 مدرسة في 14 محافظة| خريطة أماكن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

26 مدرسة في 14 محافظة| خريطة أماكن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية

مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية
مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، عن تفاصيل مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية ، المقرر انطلاقها مع بداية العام الدراسي المقبل 

مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية .. 26 مدرسة في 14 محافظة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية ، المقرر انطلاقها مع بداية العام الدراسي المقبل  ، يبلغ ٢٦ مدرسة في ١٤ محافظة

مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية .. خريطة أماكنها 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها خريطة أماكن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية في المحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية  موجودة في الأماكن التالية:

  • الدقهلية - النسلاوين ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - هندسة زراعية - تصنيع غذائي )
  • البحيرة - النوبارية ( 4 تخصصات : زراعة و ري - حيواني وداجني - الانتاج النباتي - هندسة زراعية)
  • البحيرة - وادي النطرون ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - تصنيع غذائي - هندسة زراعية)
  • البحيرة - التحرير ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - تصنيع غذائي - عسل نحل ودودة الحرير)
  • البحيرة - الدلنجات ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - عسل نحل ودودة الحرير - هندسة زراعية)
  • البحيرة - كوم حمادة ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - تصنيع غذائي - هندسة زراعية)
  • بني سويف ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - هندسة زراعية - فني معامل)
  • بني سويف - سمسطا ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - حيواني وداجني - عسل النحل ودودة الحرير )
  • الاسكندرية - برج العرب ( 4 تخصصات: زراعة و ري - حيواني وداجني - انتاج نباتي - ثروة سمكية )
  • المنيا - ملوى ( 4 تخصصات: زراعة و ري - حيواني وداجني - انتاج نباتي - تصنيع غذائي )
  • الشرقية - ديرب نجم ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - هندسة زراعية - عسل النحل ودودة الحرير )
  • الشرقية - كفر صقر ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - هندسة زراعية - فني معامل)
  • الجيزة - أبو غالب ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  انتاج نباتي - حيواني وداجني - هندسة زراعية )
  • القليوبية - بنها  ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  انتاج نباتي - حيواني وداجني - تصنيع غذائي )
  • المنوفية - قويسنا  ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  انتاج نباتي -تصنيع غذائي - فني معامل )
  • المنوفية - تلا ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  انتاج نباتي -تصنيع غذائي - فني معامل )
  • الغربية - غرب طنطا ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  انتاج نباتي - هندسة زراعية - ثروة سمكية )
  • أسوان - كوم امبو ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  حيواني وداجني - انتاج نباتي - ثروة سمكية )
  • أسوان - ادفو ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  انتاج نباتي - هندسة زراعية - ثروة سمكية )
  • الإسماعيلية - شمال الإسماعيلية ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  انتاج نباتي - هندسة زراعية - فني معامل )
  • الإسماعيلية - فايد ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  انتاج نباتي - حيواني وداجني - عسل النحل ودودة الحرير )
  • الإسماعيلية - التل الكبير ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  انتاج نباتي - تثنيع غذائي - فني معامل)
  • الفيوم ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  انتاج نباتي -  عسل النحل ودودة الحرير - هندسة زراعية )
  • الأقصر - القرنة ( 4 تخصصات: زراعة و ري -  انتاج نباتي - حيواني وداجني - هندسة زراعية )

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية تضم في إجماليها 26 مدرسة في 14 محافظة.

وبحسب ما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تهدف مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية إلى إعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، بما يدعم المشروعات الزراعية والإنتاجية الكبرى في مصر.

وقالت الوزارة: توفر مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية:

  • تدريبًا عمليًا داخل مشروعات جهاز مستقبل مصر
  •  إتاحة مسارات لاستكمال الدراسة الجامعية أو الالتحاق المباشر بسوق العمل.

مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية .. البرامج والتخصصات

تقدم مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية ،  8 تخصصات زراعية وتكنولوجية حديثة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل وهي :

  • تكنولوجيا التصنيع الغذائي
  • تكنولوجيا الانتاج النباتي
  • تكنولوجيا الانتاج الحيواني والداجني
  • تكنلوجيا الزراعة والري
  • فني معامل
  • تكنولوجيا الثروة السمكية
  • تكنولوجيا الهندسة الزراعية
  • تكنولوجيا تربية وانتاج عسل النحل والحرير.
مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية مدارس مستقبل مصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يترأس وفدًا رسميًا لتقديم واجب العزاء لأسر الأطفال ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة بنطاق مركز أبوتيج

محافظ أسيوط يعزي أسر ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة بنطاق مركز أبوتيج

محافظ دمياط

محافظ دمياط يناقش مخطط تغطية قرية الخياطة بخدمات الصرف الصحي

جانب من الحملة

ضبط 4 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالقليوبية

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد