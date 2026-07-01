26 مدرسة في 14 محافظة| خريطة أماكن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، عن تفاصيل مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية ، المقرر انطلاقها مع بداية العام الدراسي المقبل

مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية .. 26 مدرسة في 14 محافظة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية ، المقرر انطلاقها مع بداية العام الدراسي المقبل ، يبلغ ٢٦ مدرسة في ١٤ محافظة

مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية .. خريطة أماكنها

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها خريطة أماكن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية في المحافظات والإدارات التعليمية التابعة لها

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية موجودة في الأماكن التالية:

الدقهلية - النسلاوين ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - هندسة زراعية - تصنيع غذائي )

البحيرة - النوبارية ( 4 تخصصات : زراعة و ري - حيواني وداجني - الانتاج النباتي - هندسة زراعية)

البحيرة - وادي النطرون ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - تصنيع غذائي - هندسة زراعية)

البحيرة - التحرير ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - تصنيع غذائي - عسل نحل ودودة الحرير)

البحيرة - الدلنجات ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - عسل نحل ودودة الحرير - هندسة زراعية)

البحيرة - كوم حمادة ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - تصنيع غذائي - هندسة زراعية)

بني سويف ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - هندسة زراعية - فني معامل)

بني سويف - سمسطا ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - حيواني وداجني - عسل النحل ودودة الحرير )

الاسكندرية - برج العرب ( 4 تخصصات: زراعة و ري - حيواني وداجني - انتاج نباتي - ثروة سمكية )

المنيا - ملوى ( 4 تخصصات: زراعة و ري - حيواني وداجني - انتاج نباتي - تصنيع غذائي )

الشرقية - ديرب نجم ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - هندسة زراعية - عسل النحل ودودة الحرير )

الشرقية - كفر صقر ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - هندسة زراعية - فني معامل)

الجيزة - أبو غالب ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - حيواني وداجني - هندسة زراعية )

القليوبية - بنها ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - حيواني وداجني - تصنيع غذائي )

المنوفية - قويسنا ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي -تصنيع غذائي - فني معامل )

المنوفية - تلا ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي -تصنيع غذائي - فني معامل )

الغربية - غرب طنطا ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - هندسة زراعية - ثروة سمكية )

أسوان - كوم امبو ( 4 تخصصات: زراعة و ري - حيواني وداجني - انتاج نباتي - ثروة سمكية )

أسوان - ادفو ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - هندسة زراعية - ثروة سمكية )

الإسماعيلية - شمال الإسماعيلية ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - هندسة زراعية - فني معامل )

الإسماعيلية - فايد ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - حيواني وداجني - عسل النحل ودودة الحرير )

الإسماعيلية - التل الكبير ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - تثنيع غذائي - فني معامل)

الفيوم ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - عسل النحل ودودة الحرير - هندسة زراعية )

الأقصر - القرنة ( 4 تخصصات: زراعة و ري - انتاج نباتي - حيواني وداجني - هندسة زراعية )

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية تضم في إجماليها 26 مدرسة في 14 محافظة.

وبحسب ما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تهدف مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية إلى إعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية، بما يدعم المشروعات الزراعية والإنتاجية الكبرى في مصر.

وقالت الوزارة: توفر مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية:

تدريبًا عمليًا داخل مشروعات جهاز مستقبل مصر

إتاحة مسارات لاستكمال الدراسة الجامعية أو الالتحاق المباشر بسوق العمل.

مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية .. البرامج والتخصصات

تقدم مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية ، 8 تخصصات زراعية وتكنولوجية حديثة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل وهي :