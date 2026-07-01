قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجلترا تبحث عن مواصلة المشوار .. والكونغو الديمقراطية تحلم بمفاجأة جديدة اليوم
الصين تدعو إلى الحفاظ على زخم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
المكسيك تطيح بالإكوادور وتتأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم 2026 | شاهد
عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 1-7-2026 .. والقنوات الناقلة
جدول الثانوية العامة 2026|غداً امتحاني الكيمياء لعلمي والجغرافيا لأدبي
عقب سلسلة من التراجعات.. مفاجأة في سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء
برشلونة يكشف رسميًا عن قميصه الجديد لموسم 2026-2027 | صور
وزير الزراعة: نضع مساندة الفلاح في مواجهة أعباء الإنتاج على رأس أولوياتنا
الولايات المتحدة تُعرقل مساعي زعيمة المعارضة الفنزويلية للعودة بعد الزلزال
موجة حر تضرب معسكر الأرجنتين قبل مواجهة الرأس الأخضر في المونديال | صور
المكسيك تفرض سيطرتها وتتقدّم بثنائية أمام الإكوادور في الشوط الأول من كأس العالم 2026| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول الثانوية العامة 2026|غداً امتحاني الكيمياء لعلمي والجغرافيا لأدبي

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 يؤدي غداً الخميس ، طلاب النظامين الجديد والقديم ، امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، والجغرافيا لطلاب أدبي

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين ، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين غدا الخميس 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء
  • الأحد 28 يونيو: اللغة العربية
  • الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية
  • الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل
  • الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس
  • الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا
  • الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية
  • الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى
  • الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية
  • الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية
  • الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى
  • الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

عمرو موسى

عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية

حالة الطقس

بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة

تموين

تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

ترشيحاتنا

المفاصل

يستخدم في تدليك المفاصل وتقوية المناعة.. إليك أهم فوائد الخردل

المعدة

تعالج المعدة والأمعاء والمريء والمرارة.. اكتشف فوائد عشبة منسية

القولون

زيت غير متوقع يعالج أعراض القولون

بالصور

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف .. وصفة سريعة ولذيذة في 10 دقائق

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

تجمع بين البساطة والعصرية.. فرح شعبان تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أسباب غير مُتوقعة وراء رائحة الفم الكريهة .. طرق العلاج والوقاية

كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟
كيف يتم تشخيص رائحة الفم الكريهة؟

كيف يفكّر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟ .. حقيقة الصمت والاشتياق

كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟
كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟
كيف يفكر الشخص التجنبي بعد الانفصال؟

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد