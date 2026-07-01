جدول الثانوية العامة 2026|غداً امتحاني الكيمياء لعلمي والجغرافيا لأدبي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 يؤدي غداً الخميس ، طلاب النظامين الجديد والقديم ، امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، والجغرافيا لطلاب أدبي
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين ، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين غدا الخميس 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية
- الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية
- الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
- الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية
- الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا
- الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى
- الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ
- الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة
- الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية
- الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية
- الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء
- الأحد 28 يونيو: اللغة العربية
- الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية
- الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا
- الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
- الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل
- الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ
- الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس
- الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا
- الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين
- الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية
- الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية
- الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
- الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى
- الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية
- الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى
- الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية
- الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى
- الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية
- الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى
- الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية
- الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء