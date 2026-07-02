مشهد صادم.. زوجة أب تعتدي على طفلين أمام والدهما دون تدخل

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الغضب والتعاطف، بعدما ظهر فيه طفلان في حالة من البكاء والانهيار، بينما يزعم أنهما يتعرضان للعنف على يد زوجة والدهما خلال مكالمة فيديو مع الأب، الذي قيل إنه يعمل خارج البلاد.

وأظهر الفيديو الأب وهو يشاهد ما يحدث عبر شاشة الهاتف، في مشهد وصفه كثير من المتابعين بالمؤلم، وسط حالة من العجز عن التدخل الفوري لحماية طفليه.

وانتشر المقطع بسرعة مصحوبا بآلاف التعليقات التي طالبت بالتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحتها.

وفي انتظار صدور بيان رسمي بشأن الواقعة، يبقى المقطع المتداول محل اهتمام واسع خلال الساعات الماضية.