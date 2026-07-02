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وانج يي يدعو الولايات المتحدة إلى التعامل مع ملف تايوان "بأقصى درجات الحذر"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وانج يي يدعو الولايات المتحدة إلى التعامل مع ملف تايوان "بأقصى درجات الحذر"

وانج يي
وانج يي
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أن وزير الخارجية وانج يي دعا الولايات المتحدة إلى التعامل مع ملف تايوان "بأقصى درجات الحذر"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وبحسب بيان الخارجية الصينية، جاء الاتصال في ظل مراجعة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا لبيع أسلحة إلى تايوان بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار، في إطار التزامات واشنطن بموجب قانون العلاقات مع تايوان، الذي ينص على تزويد الجزيرة بما تحتاجه من قدرات دفاعية.

وأكد البيان أن وانج يي شدد خلال الاتصال على أن قضية تايوان تمثل جوهر العلاقات بين بكين وواشنطن، محذرًا من أن أي تحركات أمريكية في هذا الملف قد تؤثر على استقرار العلاقات الثنائية. وقال الوزير الصيني: "نأمل أن يتعامل الجانب الأمريكي مع القضايا المتعلقة بتايوان بأقصى درجات الحذر."

وتعارض الصين أي صفقات تسليح أمريكية لتايوان، معتبرة الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وترى أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لتايبيه يمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية ويقوض مبدأ "الصين الواحدة". كما أشارت تقارير إلى أن هذا الملف قد يلقي بظلاله على الترتيبات الخاصة بزيارة محتملة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة خلال الخريف المقبل.

في المقابل، لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن تأكيدًا رسميًا بشأن إجراء الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، كما لم تعلق على ما ورد في البيان الصيني بشأن فحوى المحادثات.
 

وانج يي الصين بكين روبيو امريكا

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