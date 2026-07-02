أوكرانيا.. الدفاعات تتصدى لهجمات بمسيّرات روسية وسقوط حطام في منطقتين بكييف

أعلنت السلطات الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم جديد شنته روسيا باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت العاصمة كييف ومناطق أخرى خلال ساعات الليل، مؤكدة سقوط حطام المسيّرات التي تم إسقاطها في منطقتين داخل العاصمة، دون الإعلان في حصيلة أولية عن وقوع خسائر بشرية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها، فيما سقطت أجزاء من الحطام في منطقتين مختلفتين من المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية محدودة، بينما سارعت فرق الطوارئ والإطفاء إلى تأمين المواقع وإجراء عمليات المسح تحسبًا لوجود مخلفات متفجرة.

من جانبها، أوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة غارات جوية تنفذها روسيا باستخدام المسيّرات بعيدة المدى، والتي تستهدف بصورة متكررة البنية التحتية والمنشآت الحيوية في عدد من المدن الأوكرانية، مؤكدة استمرار عمل منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع أي تهديدات جديدة.

ولم تكشف السلطات الأوكرانية عن العدد الإجمالي للطائرات المسيّرة المشاركة في الهجوم، لكنها دعت السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة والبقاء في الملاجئ أثناء تفعيل صفارات الإنذار، مشيرة إلى أن تقييم الأضرار لا يزال مستمرًا في المناطق التي سقط فيها الحطام.

في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي بشأن الهجوم، فيما تواصل موسكو تنفيذ ضربات جوية تقول إنها تستهدف منشآت عسكرية وبنى تحتية مرتبطة بالمجهود الحربي الأوكراني، بينما تؤكد كييف أن الهجمات تطال في كثير من الأحيان مناطق مدنية ومنشآت خدمية.

ويأتي الهجوم في وقت يشهد فيه الصراع الروسي الأوكراني تصعيدًا متبادلًا باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، حيث كثفت روسيا خلال الأشهر الأخيرة هجماتها الجوية على المدن الأوكرانية، في مقابل توسيع كييف نطاق هجماتها بالطائرات المسيّرة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية.