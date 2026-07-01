دون خسائر.. مسيّرة مفخخة تستهدف معسكرًا للمعارضة الكردية الإيرانية في أربيل

تعرض معسكر تابع لإحدى جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية، في حادث يعكس استمرار التوترات الأمنية على المناطق الحدودية بين العراق وإيران.

وأفادت المصادر بأن الطائرة المسيّرة استهدفت موقعًا تستخدمه جماعة كردية إيرانية معارضة في محيط أربيل، فيما سارعت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان إلى تطويق المنطقة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الهجوم وتحديد الجهة المسؤولة عنه.

ولم تصدر الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان، حتى الآن، بيانًا رسميًا يحدد حجم الأضرار أو يكشف عن وقوع قتلى أو مصابين جراء الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ العملية.

وكانت بغداد وطهران قد توصلتا في وقت سابق إلى تفاهمات أمنية تهدف إلى تعزيز أمن الحدود المشتركة، ونقل بعض مقار الجماعات المسلحة بعيدًا عن الشريط الحدودي، في إطار اتفاق يهدف إلى منع استخدام الأراضي العراقية في أي أنشطة تهدد أمن دول الجوار.