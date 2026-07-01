أكسيوس: اتفاق أمريكي إيراني بشأن الإفراج عن دفعة أولى من الأموال المجمدة

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تفاهم أولي بشأن الإفراج عن دفعة أولى من الأموال الإيرانية المجمدة والمودعة في قطر.

ونقل الموقع عن مصدر إقليمي أن الدفعة الأولى تبلغ 3 مليارات دولار، موضحًا أن الأموال لن تُحوَّل إلى إيران بشكل نقدي، وإنما سيُسمح للبنك المركزي الإيراني باستخدامها في شراء سلع إنسانية، على أن يتم توفير جزء من هذه المشتريات من السوق الأمريكية.

وبحسب مصدرين إقليميين تحدثا للموقع، فإن الاجتماعات التي تستضيفها قطر لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران شهدت تقدمًا إيجابيًا، وأسهمت في تهيئة الأجواء لانطلاق المحادثات الفنية بين الجانبين.

وأضاف المصدران أن المناقشات ركزت على عدد من الملفات الرئيسية، أبرزها ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وآلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، باعتبارها قضايا محورية في مسار التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران.

