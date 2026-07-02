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الخارجية القطرية: تقدم إيجابي في تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية القطرية: تقدم إيجابي في تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية إحراز تقدم إيجابي في تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن المناقشات الأخيرة جاءت استنادًا إلى المخرجات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي استضافته سويسرا، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا العالقة بين الجانبين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الاجتماعات التي استضافتها الدوحة بمشاركة وفدي الولايات المتحدة وإيران والوسطاء شهدت تقدمًا في عدد من الملفات المطروحة، وأسهمت في دفع مسار تنفيذ مذكرة التفاهم، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات خلال المرحلة المقبلة لاستكمال الجوانب الفنية والإجرائية.

وأضافت الخارجية القطرية أن المباحثات جرت في أجواء وصفت بـ"الإيجابية والبناءة"، وشهدت تبادلًا لوجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق ببنود المذكرة أو الجدول الزمني لاستكمال تنفيذها.

ويأتي الإعلان القطري في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تقدم الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وسط وساطة تقودها الدوحة بالتنسيق مع أطراف دولية وإقليمية، بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم في خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتشير تقارير إعلامية، من بينها ما نشره موقع أكسيوس، إلى أن الاجتماعات الأخيرة تناولت ملفات رئيسية، تشمل آلية الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية، في حين أكدت الإدارة الأمريكية في تصريحات رسمية أن نجاح المفاوضات سيظل مرتبطًا بمدى التزام إيران بالتفاهمات المطروحة.

وتلعب قطر دورًا محوريًا في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ استضافت خلال السنوات الماضية عدة جولات من الحوار غير المباشر، وأسهمت في تقريب وجهات النظر بشأن ملفات إنسانية ومالية وأمنية، مستفيدة من علاقاتها مع الطرفين وثقة المجتمع الدولي في جهودها الدبلوماسية.

ويعكس أن الحديث عن إحراز تقدم إيجابي استمرار الرهان على الحلول الدبلوماسية لمعالجة الخلافات بين واشنطن وطهران، إلا أن التوصل إلى اتفاقات نهائية سيظل مرهونًا باستكمال المفاوضات الفنية وحسم القضايا الأكثر تعقيدًا، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، بما يضمن تحقيق تفاهمات قابلة للتنفيذ وتحظى بقبول جميع الأطراف.
 

وزارة الخارجية القطرية مذكرة التفاهم الولايات المتحدة إيران سويسرا

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