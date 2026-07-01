هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجديد ستعود آلية التسعير التلقائي كل 3 شهور وتدرس أسعار المنتجات البترولية وتقرر الأسعار وفقا للمعايير.

وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "قبل الحرب بيوم كان سعر برميل البترول 69 دولارا ولما أخدنا الإجراءات اللي أخدناها بشأن أسعار البنزين كان سعر البرميل وصل لـ 93 دولارا".

وتابع مدبولي: "الأسعار وصلت في أبريل الماضي لـ 125 دولارا بسبب الحرب في إيران والدولة ساعتها ما أخدتش إجراء آخر إضافي بتحريك أسعار البنزين والزيادة كانت تعتبر 100% من السعر اللي كان موجود قبل الحرب".

وأكمل: "شعرنا بمدى العبء على المواطنين وأحضرنا المنتجات البترولية بدون تحميل المواطن أي أعباء ".

ولفت مدبولي: "احنا في عز الصيف والاستهلاكات تزداد ولازم ندعم هيئة البترول بأنها تعوض ما تحملته عندما وصل سعر برميل النفط لـ 120 دولار".

وتابع: "الموضوع مش بيتاخد على لقطة او يوم او أسبوع ولكن متوسط فترات وإحنا أحرص من يكون ألا نحمل المواطن أعباء إضافية".