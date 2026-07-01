رسمياً.. زيادة أسعار الكهرباء 20% لهذه الفئات

حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ملف زيادة الكهرباء بعد ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة، خاصة وأن أسعار الكهرباء من أهم الملفات التي تهم المصريون، وأعلن رئيس الوزراء اليوم رسمياً زيادة أسعار شرائح الكهرباء20% لفئات معينة نستعرضها لكم في السطور التالية مفصلاً..

زيادة الكهرباء 20% على المحلات والمطاعم

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن زيادة الـ 20% في أسعار الكهرباء علي الأنشطة التجارية خاص بالمطاعم والكافيهات التي تعمل بعد التوقيت الصيفي المقرر.

وأكد رئيس الوزراء أن شرائح الكهرباء التجارية تسري حسب المواعيد الرسمية للإغلاق خلال التوقيت الصيفي، وأن كل المحلات التي تعمل بعد مواعيد الإغلاق الصيفي، سيتم زيادة الكهرباء عليهم بشكل رسمي.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة توفر الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء وقال إن هناك متابعة مستمرة فى هذا الملف.

لا زيادة في أسعار الكهرباء للمنازل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ئيس الوزراء، أن الشرائح التجارية السارية حاليا في الكهرباء تسري حتى المواعيد الرسمية للتوقيت الصيفي لغلق المحال.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" اللي عايز يقعدمن المحال التجارية لـ 2 صباحا ومن حقي كدولة إني أزود شرائح الكهرباء على صاحب النشاط التجاري مقابل العمل للساعات الأولى من الصباح .".

وتابع مدبولي:" المواطن الطبيعي لن يتأثر بأي زيادة في شرائح الكهرباء ".

تحريك أسعار الوقود 2026

وأضاف رئيس الوزراء أن عند اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية كان سعر برميل البترول 62 دولار و كنا نضعه في الموازنة 75 دولار وقبل الحرب بيوم وصل سعر البترول الي 93 دولار ولذلك اتخذنا إجراء بتحريك أسعار الوقود 3 جنيهات ثم تزايد الى 125 دولار لبرميل النفط ولم نقم بزيادة مرة أخري رغم زيادة البرميل 100% .

وتابع رئيس الوزراء أنه اعتبارا من الربع الأول للعام المالي الجديد سوف تعود لجنة تسعير المواد البترولية وهي من تقرر زيادة الأسعار أو تخفيضها مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد تحمل المواطنين أعباء جديدة.

هل يوجد تخفيف أحمال في صيف2026؟

ومنذ أيام، كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بشكل قاطع أن صيف 2026 لن يشهد أي عمليات لقطع أو تخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن جميع الاحتياجات اللازمة لتشغيل الشبكة متوفرة، وأن الحكومة اتخذت الإجراءات المطلوبة لضمان استمرار التغذية الكهربائية بصورة مستقرة طوال فصل الصيف.

ولفت إلى أن هناك اجتماعات دورية وتنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا الكهرباء والبترول، لتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود، بما يضمن استمرار تشغيلها بكامل طاقتها دون أية معوقات.

وأكد أن هذا التنسيق يأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد خلال أشهر الصيف.