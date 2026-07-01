رئيس الوزراء: عودة لجنة تسعير المنتجات البترولية للعمل بالربع الأول من العام المالى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجارى “من يوليو إلى سبتمبر” للتسعير العادل للمنتجات البترولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة توفر الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء، وهناك متابعة مستمرة فى هذا الملف، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة من زيادة الرواتب، واستجابة لطلبات القطاع الخاص.

وأكمل فى المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة استجابت للقطاع الخاص بشأن المساهمة التكافلية بتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.