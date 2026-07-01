قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

بعد الحديث عن زيادة أسعار البنزين مؤخراً، حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مسألة زيادة الوقود خلال الفترة المقبلة، حيث كشف العديد من تفاصيل ملف الوقود والإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن أسعار المحروقات، فهل سيتم زيادة أسعار الوقود قريباً أم تثبيتها أو خفضها؟.

عودة لجنة تسعير المنتجات البترولية في يوليو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجارى “من يوليو إلى سبتمبر” للتسعير العادل للمنتجات البترولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة توفر الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء، وهناك متابعة مستمرة فى هذا الملف.

مدبولي: لم نتخذ قرار زيادة أسعار الوقود

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لم تتخذ أي إجراءات لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى نحو 125 دولارًا للبرميل خلال شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

وأوضح رئيس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستعاود عملها اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو، وذلك في إطار الآليات التي تتبعها الدولة لضمان التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.

الحكومة رفضت تحريك البنزين بسبب الحرب

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" قبل الحرب بيوم كان سعر برميل البترول 69 دولارا ولما خدنا الإجراءات اللي خدناها بشان أسعار البنزين كان سعر البرميل وصل لـ 93 دولارا للبرميل".

وتابع مدبولي:" الأسعار وصلت في أبريل الماضي لـ 125 دولارًا بسبب الحرب في إيران والدولة ساعتها مخدتش إجراء اخر إضافي بتحريك أسعار البنزين والزيادة كانت تعتبر 100 % من السعر اللي كان موجود قبل الحرب".

وأكمل مدبولي:" شعرنا بمدى العبء على المواطنين وجبنا المنتجات البترولية بدون تحميل المواطن أي أعباء ".

ولفت مدبولي:" احنا في عز الصيف والاستهلاكات تزداد ولازم ندعم هيئة البترول بأنها تعوض ما تحملته عندما وصل أسعار البرميل النفط لـ 120 دولار".

دراسة أسعار الوقود قريباً

وتابع مدبولي:" اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجديد ستعود آلية التسعير التلقائي كل 3 شهور وتدرس أسعار المنتجات البترولية وتقرر الأسعار وفقا للمعايير والموضوع مش بيتاخد على لقطة او يوم او أسبوع ولكن متوسط فترات وإحنا احرص من يكون ألا نحمل المواطن أعباء إضافية".



أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 يوليو

بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 95: 24.00 جنيهًا للتر.

أسعار السولار والكيروسين

كما استقرت أسعار السولار والكيروسين دون تغيير، وجاءت على النحو التالي:

السولار: 20.50 جنيهًا للتر.

الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر.

أسعار أسطوانات البوتاجاز

واستمرت أسعار أسطوانات البوتاجاز عند مستوياتها الحالية، لتسجل:

الأسطوانة المنزلية: 275 جنيهًا.

الأسطوانة التجارية: 550 جنيهًا.