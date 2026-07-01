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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطابع درامي.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الأيام اللي جاية

مصطفى كامل
مصطفى كامل
تقى الجيزاوي

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه بعنوان الأيام اللي جاية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتحمل الأغنية طابع الدراما.

وطرح الفنان مصطفى كامل الاسبوع الماضي أغنية جديدة بعنوان شوفتوا الخاين من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتصدرت التريند عقب طرحها.

ونالت الأغنية إشادات كبيرة من محبي مصطفى كامل ورواد السوشيال ميديا، الذين تداولوا مقاطع منها على نطاق واسع، مشيدين بالكلمات المؤثرة والإحساس الصادق الذي يميز أعماله الغنائية، وهو ما ساهم في انتشارها بشكل كبير خلال ساعات قليلة من طرحها.

وطرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل أغنية بعنوان الله يجازيك، من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي، وتوزيع مجدى داود وميكس وماستر إسلام غلاب، وتصدرت التريند وقت طرحها.

كما طرح أغنية من ألبومه الجديد "قولولي مبروك" وتحمل الأغنية اسم "هما كده" من كلماته وألحان مدين وتوزيع توما، وتحمل عددا من المفاجآت.

كما طرح أغنية بعنوان ناقصة سكر، من كلمات أحمد المالكي، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع وميكس وماستر زووم، وتعد خامس أغانى ألبومه الجديد ويحمل اسم قولولي مبروك.

وطرح الفنان مصطفى كامل 4 أغانى من ألبومه الجديد، وحققت نجاحا كبيرا، وهى دنيا وقلابة وهى من كلمات مودى نبيل وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، وأغنية حُب مين وهى من كلماته وألحان منعم وميكس وماستر إيهاب كوليبكس وإخراج إيهاب عبد اللطيف، وأغنية تحمل اسم كتاب مفتوح، ضمن ألبومه الجديد قولولي مبروك، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر أحمد جودة.

كما أنه طرح مؤخرا أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان قولولي مبروك وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما قام بعملية الميكس والماستر المهندس هاني محروس، وتصدرت التريند عقب طرحها.

ويضم الألبوم تعاونات متنوعة مع نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب، كما شارك في الألحان كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم.

أما في التوزيع الموسيقى فيتعاون كامل مع: توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس. كما يشرف على عمليات التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت، منهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب .

مصطفى كامل أغاني مصطفى كامل الأيام اللي جاية

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