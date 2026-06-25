مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

حقق الفنان مصطفى كامل نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيه "شوفتوا الخاين"، والتي طرحها أمس عبر مختلف المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر سريعًا قوائم التريند وتحصد تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

ونالت الأغنية إشادات كبيرة من محبي مصطفى كامل ورواد السوشيال ميديا، الذين تداولوا مقاطع منها على نطاق واسع، مشيدين بالكلمات المؤثرة والإحساس الصادق الذي يميز أعماله الغنائية، وهو ما ساهم في انتشارها بشكل كبير خلال ساعات قليلة من طرحها.



وتأتي أغنية "شوفتوا الخاين" لتؤكد استمرار مصطفى كامل في تقديم الأعمال التي تلامس مشاعر الجمهور، حيث تحمل الأغنية طابعًا دراميًا يعبر عن مشاعر الخذلان والغدر والخيانة، وهو اللون الغنائي الذي ارتبط به النجم الكبير وحقق من خلاله العديد من النجاحات على مدار مشواره الفني.

ويواصل مصطفى كامل حصد ردود الأفعال الإيجابية من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين أشادوا بالأغنية من خلال عمل يحمل بصمته الفنية المعروفة، مؤكدين أن "شوفتوا الخاين" تعد واحدة من أبرز الأغنيات التي تم طرحها خلال الفترة الحالية.

وطرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة بعنوان شوفتوا الخاين من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح مؤخرا الفنان مصطفى كامل أغنية بعنوان الله يجازيك، من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي، وتوزيع مجدى داود وميكس وماستر إسلام غلاب، وتصدرت التريند وقت طرحها.

كما طرح أغنية من ألبومه الجديد "قولولي مبروك" وتحمل الأغنية اسم "هما كده" من كلماته وألحان مدين وتوزيع توما، وتحمل عددا من المفاجآت.

كما طرح أغنية بعنوان ناقصة سكر، من كلمات أحمد المالكي، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع وميكس وماستر زووم، وتعد خامس أغانى ألبومه الجديد ويحمل اسم قولولي مبروك.

وطرح الفنان مصطفى كامل 4 أغانى من ألبومه الجديد، وحققت نجاحا كبيرا، وهى دنيا وقلابة وهى من كلمات مودى نبيل وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، وأغنية حُب مين وهى من كلماته وألحان منعم وميكس وماستر إيهاب كوليبكس وإخراج إيهاب عبد اللطيف، وأغنية تحمل اسم كتاب مفتوح، ضمن ألبومه الجديد قولولي مبروك، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع طه الحكيم وميكس وماستر أحمد جودة.

كما أنه طرح مؤخرا أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان قولولي مبروك وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما قام بعملية الميكس والماستر المهندس هاني محروس، وتصدرت التريند عقب طرحها.

ويضم الألبوم تعاونات متنوعة مع نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب، كما شارك في الألحان كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم.

أما في التوزيع الموسيقى فيتعاون كامل مع: توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس. كما يشرف على عمليات التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت، منهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب .