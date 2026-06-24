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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

مصطفى كامل
مصطفى كامل
قسم الفن

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أعماله الغنائية بعنوان “شوفتوا الخاين”، والتي تأتي ضمن ألبومه الجديد المنتظر، إيذانًا بعودته إلى الساحة الفنية خلال موسم صيف 2026.
 

ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني التي يغلب عليها الطابع الدرامي، إلى جانب تنوع موسيقي يحمل عددًا من المفاجآت، حيث أشار الفنان في تصريحات سابقة إلى حرصه على تقديم تجربة غنائية مختلفة تعكس تطورًا في اختياراته الفنية.
 

كان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد صعّد من أزمته مع الفنان حلمي عبد الباقي، مؤكدًا أنه يستعد لكشف تفاصيل جديدة بشأن الاتهامات المتبادلة بينهما، من خلال فيديو سيبثه عبر صفحاته الرسمية مدعومًا بما وصفه بالمستندات والوثائق الرسمية.
 

وقال مصطفى كامل، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، إنه لن يترك أي اتهام دون رد، مضيفًا: “سأفضح كل الأكاذيب بالمستندات”، مشيرًا إلى أنه سيكشف تفاصيل ما وصفها بمحاولات حلمي عبد الباقي الحصول على أموال بطرق غير مشروعة خلال فترة توليه مسؤولية النقابة، إلى جانب محاولاته الحصول على نسبة من مستحقات مندوبي النقابة.
 


وأضاف نقيب المهن الموسيقية أنه سينشر جميع المبالغ التي حصل عليها حلمي عبد الباقي مقابل بدلات السفر والمأموريات، كما اتهمه بتقاضي رشوة، مؤكدًا أن لديه شهودًا من أعضاء مجلس النقابة السابق على تلك الواقعة
 

كما زعم مصطفى كامل أن حلمي عبد الباقي كان يطالبه بعدم إعلان أرصدة النقابة أمام الجمعية العمومية، وطلب أكثر من مرة أن يكون له نصيب من إيرادات النقابة، حسب تصريحاته.

واختتم مصطفى كامل بيانه بالتأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات الوهمية الداعمة لحلمي عبد الباقي، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر رسمية ضدها، وأنها ستمثل أمام جهات القضاء خلال الفترة المقبلة.
 
 

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