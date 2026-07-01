حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

طرح الفنان حلمى عبد الباقى، فيديو AI لأغنيته الجديدة، التى تحمل عنوان "فارقني" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع موسيقى محمد همام، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

تدور الأغنية في إطار درامي رومانسي، تعبر عن علاقة حب أصبح الاستمرار فيها مستحيل.



عبر الفنان حلمي عبد الباقي عن سعادته بهذه الأغنية، حيث يقدمها بشكل جديد ومختلف، وتمني أن تنال إعجاب الجمهور.

وأكد عبد الباقي أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التحضير لأغنيته الجديدة "فارقني"، معربًا عن أمله فى أن تنال إعجاب جمهوره.

وأشار إلي أنه حريص على تقديم عمل فني مميز يليق بثقة محبيه وذوقهم، متمنيًا أن تحظى الأغنية بالتقدير والنجاح المنتظر.

يذكر أن الفنان حلمى عبد الباقي كان قد طرح منذ فترة أغنية، تحمل اسم "شربنا" من كلمات صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع بيشوي سمير، وتفاعل معها الجمهور، وحقق من خلالها النجاح،كما قام بطرح أغنية بعنوان "كفاية جراح" من كلمات زياد حسن، وألحان محمد الفخراني، وتوزيع موسيقى رامي المصرى، وطرح أيضا أغنية "عيش وملح" وحققت نجاحا كبيرا، وهى من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي محمود صبرى.. تقول كلمات أغنية "فارقني":.





نويت تبعد ومش لاقي سبب كافي

وخايف لا الفراق وقته يكون عدى

أنا مليت يا حمل تقيل على كتافي

بموت وياك وآخري جبته من مده

فارقني ولو مفيش أسباب

محدش مات عشان اتساب

في ناس ماتوا في حياتهم ناس

وجودهم في حد ذاته غياب

فارقني ولو مفيش أسباب

محدش مات عشان اتساب

في ناس ماتوا في حياتهم ناس

وجودهم في حد ذاته غياب

وجودك مش مريحني بيأذيني

وحالنا مش بيتغير بقاله سنين

بقيت تضعفني والمفروض تقويني

أمانة تسيبني دلوقتي بلاش بعدين

فارقني ولو مفيش أسباب

