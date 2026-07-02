مونديال 2026.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-7-2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إقامة عدد من المواجهات المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس العالم، حيث تتواصل مباريات دور الـ32 وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهات تحمل الكثير من الإثارة والندية، في ظل سعي المنتخبات لحجز مقاعدها في الدور التالي من البطولة.

إسبانيا تواجه النمسا في أبرز مباريات اليوم

تتجه الأنظار في العاشرة مساءً إلى المواجهة التي تجمع منتخب إسبانيا بنظيره منتخب النمسا، في لقاء يعد الأبرز ضمن مباريات اليوم. ويسعى المنتخب الإسباني لمواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب، بينما يطمح المنتخب النمساوي إلى تحقيق مفاجأة والإطاحة بأحد أبرز المرشحين للتتويج، في مواجهة يتوقع أن تشهد صراعًا تكتيكيًا كبيرًا بين المنتخبين.

البرتغال تصطدم بكرواتيا

وفي الثانية فجر الجمعة، يلتقي منتخب البرتغال مع منتخب كرواتيا في مواجهة قوية تجمع بين اثنين من أبرز منتخبات القارة الأوروبية. ويأمل المنتخب البرتغالي في استغلال خبراته الكبيرة لمواصلة التقدم في البطولة، بينما يدخل المنتخب الكرواتي اللقاء بطموح تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

الجزائر في اختبار صعب أمام سويسرا

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة عربية مرتقبة تجمع منتخب الجزائر مع منتخب سويسرا في السادسة صباح الجمعة.

ويسعى المنتخب الجزائري إلى مواصلة مشواره المميز وتحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى دور الستة عشر، بينما يطمح المنتخب السويسري إلى استثمار خبراته الأوروبية من أجل حسم بطاقة العبور.

مواعيد مباريات اليوم

* إسبانيا × النمسا – الساعة العاشرة مساءً.

* البرتغال × كرواتيا – الساعة الثانية فجر الجمعة.

* سويسرا × الجزائر – الساعة السادسة صباح الجمعة.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري واسع، نظرًا لقوة المواجهات وأهميتها في تحديد هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل، مع استمرار المنافسة المشتعلة في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم.