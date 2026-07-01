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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير كندا: المصريون ملأوا شوارع كندا.. وكرة القدم صنعت أجواءً استثنائية خلال كأس العالم

سفير كندا:
سفير كندا:
رحمة سمير

أكد السفير أولريك شانون، سفير كندا لدى مصر، أن بطولة كأس العالم أحدثت أجواءً استثنائية داخل كندا، مشيرًا إلى أن كرة القدم أصبحت أكثر شعبية بين الكنديين، وأسهمت في جمع ثقافات وجنسيات مختلفة في مشهد يعكس قوة الرياضة في التقريب بين الشعوب.

كرة القدم تزداد شعبية في كندا

وقال السفير إن الهوكي لا تزال الرياضة الأولى في كندا، إلا أن كرة القدم تشهد نموًا كبيرًا في شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس بوضوح مع استضافة مباريات كأس العالم.

المصريون صنعوا أجواءً مميزة

وأشار إلى أن الشوارع الكندية امتلأت بالمشجعين المصريين خلال البطولة، إلى جانب أبناء الجالية المصرية والكنديين من أصول عربية، وحتى عدد من الكنديين الذين حرصوا على تشجيع المنتخب المصري.

إشادة باحتفالات الجماهير

وأوضح شانون أن الأجواء الاحتفالية التي صاحبت انتصار المنتخب المصري كانت مميزة، مؤكدًا أن التنوع الثقافي الذي شهدته شوارع كندا خلال البطولة يمثل مصدر فخر للكنديين.

تجربة استثنائية في مصر

وتحدث السفير عن فترة عمله في القاهرة، مؤكدًا أنها كانت من أهم محطاته الدبلوماسية، مشيدًا بحيوية الشعب المصري، وتنوع المقاصد السياحية، وما تمتلكه مصر من تاريخ وثقافة ومقومات فريدة.

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