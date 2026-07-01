واشنطن ترفض تمديد اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك وتبقيها سارية حتى 2036

أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، اليوم /الأربعاء/، رفض واشنطن تمديد اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا والمكسيك (USMCA)، مؤكداً استمرار العمل بها مع مواصلة المفاوضات لمعالجة القضايا العالقة.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير - في بيان - إن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع المكسيك وكندا لمعالجة أوجه القصور في الاتفاقية، إلى جانب ملف العجز التجاري مع البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستظل سارية المفعول إلى حين تسوية هذه القضايا أو انتهاء مدتها. وفق شبكة (سي بي إس نيوز).

ويوافق الأول من يوليو الموعد النهائي المحدد أمام الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاقية حتى عام 2042.

ويعني القرار الأمريكي عدم تمديد الاتفاقية في الوقت الحالي، مع استمرار سريانها وخضوعها لمراجعات سنوية لمدة عشر سنوات، على أن تنتهي صلاحيتها في عام 2036، ما لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق جديد لتمديدها.