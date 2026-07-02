بالأسماء.. المستشار محمود أبو الدهب يعلن التشكيل الجديد لمجلس الدولة

أصدر المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، قرارا بالتشكيل الجديد للمجلس الخاص لمجلس الدولة، وقد تضمن التشكيل المستشارين الآتي أسماؤهم:



1- المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب

رئيس مجلس الدولة - رئيسا للمحكمة الإدارية العليا.

2- المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.



3- المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي

نائب رئيس مجلس الدولة - رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.



4- المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الدولة - رئيسا لإدارة التفتيش الفني.



5- المستشار سيد عبد الله سلطان عمار

نائب رئيس مجلس الدولة - رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.



6- المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق

نائب رئيس مجلس الدولة - رئيسا لهيئة مفوضي الدولة.



7- المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين

نائب رئيس مجلس الدولة - رئيسا لقسم التشريع.