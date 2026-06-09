ترقية 797 عضوا.. رئيس مجلس الدولة: القضاة يواصلون رسالتهم لتحقيق العدالة الناجرة

أكد المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، أن قضاة وقاضيات المجلس يواصلون أداء رسالتهم القضائية بكل تفانٍ وإخلاص، لترسيخ دعائم الحق وسيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، مشيدًا بالجهود التي بُذلت خلال العام القضائي الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة، التي أقرت حركة ترقيات جديدة شملت 797 عضوًا، بواقع 328 عضوًا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة و469 عضوًا إلى درجة وكيل مجلس الدولة.

وهنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الذين شملتهم الحركة، مؤكدًا أن ما تحقق من معدلات إنجاز خلال الفترة الماضية يعكس حجم الجهد المبذول من قضاة وقاضيات المجلس، سواء في سرعة الفصل في المنازعات أو في المشاركة بالدورات التدريبية المتخصصة وتعزيز التعاون القضائي مع مختلف الجهات والمؤسسات.

وشهدت حركة الترقيات سابقة تاريخية تمثلت في اجتياز القاضيات لصلاحيات الترقية إلى درجة وكيل مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ المجلس.