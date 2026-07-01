طارق يحيى: حسام حسن قد يعوض غياب فتوح بإشراك كريم حافظ.. فيديو

أكد الكابتن طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن مباراة منتخب مصر أمام أستراليا، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ستكون من أصعب مواجهات البطولة، مشددًا على أن مباريات خروج المغلوب دائمًا ما تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، معربًا عن ثقته في قدرة الفراعنة على تجاوز المنافس وبلوغ دور الـ16.



قال الكابتن طارق يحيى خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المباريات كلها صعبة، ومواجهات خروج المغلوب بيكون فيها شد عصبي على اللاعبين، لكن لازم نتعامل معها بذكاء، ومهمة جدًا إن منتخب مصر ينجح في الصعود إلى دور الـ16".

وأضاف: "دي مباراة محتاجة تركيز كبير جدًا، لأن منتخب أستراليا عنده سرعات هجومية مميزة في الخط الأمامي، ولازم نحسن التعامل مع نقاط القوة دي".

وتابع: "إحنا عندنا بعض الغيابات، وأتمنى الكابتن حسام حسن يركز في التبديلات، لأن إدارة المباراة هتكون عاملًا مهمًا في تحقيق الفوز".

وأوضح: "فيه اقتراح داخل القطاع الفني إن المنتخب يلعب بثلاثة مدافعين، مع وجود محمود حسن تريزيجيه في الجبهة اليسرى، والكابتن حسام حسن سبق ونفذ الطريقة دي قبل كده".

واستكمل: "الاقتراح التاني إن المنتخب يلعب بكريم حافظ، وحمدي، ومروان، وإمام عاشور، ومعاهم محمد صلاح لو خف وجاهز للمشاركة إن شاء الله".

واختتم: "أنا متفائل جدًا بقدرة منتخب مصر على تحقيق نتيجة إيجابية، واللي عمله منتخب الكونغو أمام إنجلترا بيديك أمل كبير، وربنا يوفق منتخبنا في المباراة".