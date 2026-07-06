لما جبريل عن رفع حسام حسن علم فلسطين: الفيفا كان ممكن يعمل مشكلة

أعربت الإعلامية لما جبريل عن سعادتها برفع حسام حسن مدير منتخب مصر لعلم فلسطين بعد الصعود الدور 16 في كأس العالم 2026.

وقالت لما جبريل خلال فقرتها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر إم بي سي مصر: " حركة بسيطة هزت الدنيا والإعلام الإسرائيلي وقالوا هنشجع الأرجنتين ضد مصر وممكن تعرض حسام حسن لمشكله مغ الفيفا بس قالوا مافيش مشكلة لأن فلسطين في الاتحاد الدولي واحنا اتربينا ع القضية دي وطول عمرها قضيتنا".

يذكر أن الإعلامية لما جبريل تقدم فقرة متخصصة في التريندات ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، أسبوعيًا يومي الأحد والإثنين، وتتناول من خلالها ما يحدث على السوشيال ميديا، طوال الأسبوع وكيف يتفاعل معها الجمهور.

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