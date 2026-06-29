كيف تكشف المعامل أخطر البكتيريا في الغذاء؟.. برنامج تدريبي يكشف التفاصيل

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان «طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية»، والذي نظمه مركز التدريب التابع للمعمل على مدار خمسة أيام متتالية بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين والعاملين في مجال التحاليل الميكروبيولوجية وسلامة الغذاء.

وجاء ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتعزيز منظومة سلامة الغذاء ودعم العاملين في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية من خلال التدريب وبناء القدرات الفنية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن البرنامج يأتي في إطار الدور العلمي والتدريبي الذي يقوم به المعمل لدعم منظومة سلامة الغذاء في مصر، من خلال نقل المعرفة العلمية الحديثة وتطوير مهارات الكوادر الفنية العاملة في مجالات الفحص والتحليل المعملي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في المعامل المختلفة.

وأوضحت أن البرنامج استهدف تنمية المهارات الفنية والتطبيقية للمشاركين في مجال التحاليل الميكروبيولوجية للأغذية والعينات البيئية، وتعريفهم بأحدث التقنيات المستخدمة في الكشف عن الملوثات الميكروبية، وذلك من خلال برنامج علمي متكامل جمع بين المحاضرات النظرية والتدريبات العملية داخل المعامل المتخصصة.

وأضافت مدير المعمل، أن البرنامج تناول مجموعة واسعة من الموضوعات الفنية المهمة المرتبطة بسلامة الغذاء وجودة المنتجات الغذائية، حيث شمل التدريب على أحدث الطرق المعتمدة للكشف عن الممرضات الميكروبية المختلفة التي قد تتواجد في الأغذية والعينات البيئية، بالإضافة إلى التدريب على أساليب العد البكتيري الكلي وتقدير الأحمال الميكروبية المختلفة، لافتة إلى انه تضمن شرحًا تفصيليًا لطرق الكشف والتعرف على عدد من أهم الميكروبات المسببة للأمراض المنقولة بالغذاء، ومن بينها بكتيريا السالمونيلا، والليستريا، والإشريكية القولونية، وغيرها من الكائنات الدقيقة ذات الأهمية الصحية، مع استعراض أحدث الإجراءات المعملية المتبعة لضمان دقة النتائج وسرعة الحصول عليها.

وأشارت عبداللاه إلى أن البرنامج، قد اشتمل على تدريب عملي متخصص على تقنيات البيولوجيا الجزيئية الحديثة، وفي مقدمتها تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)، والتي تعد من أكثر التقنيات تطورًا في مجال الكشف السريع والدقيق عن الميكروبات الممرضة. كما تم تدريب المشاركين على تقنيات التصنيف المصلي (Sero-typing) وأهميتها في التعرف على السلالات الميكروبية المختلفة وتتبع مصادر التلوث.

واضافت انه تم أيضا استعراض، مفاهيم ضمان الجودة داخل المعامل، ومتطلبات نظم الجودة الخاصة بالمختبرات طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025، مع التركيز على إجراءات التحقق من صحة النتائج، وضبط الجودة الداخلية، وإدارة المخاطر المعملية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والموثوقية في نتائج الاختبارات.

وأشارت مدير المعمل إلى أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة ينفذها مركز التدريب التابع للمعمل لرفع كفاءة العاملين في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات المختلفة، ودعم قدرات المعامل المصرية على تطبيق أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة المستخدمة عالميًا في مجالات الاختبارات والتحاليل. وأكدت أن المعمل يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات البشرية باعتبارها أحد أهم عناصر نجاح منظومة سلامة الغذاء، مشيرة إلى أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التحليل والفحص المعملي.

وفي ختام فعاليات البرنامج، سلمت عبد اللاه شهادات اجتياز البرنامج للمتدربين، مشيدة بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبداه المشاركون طوال فترة التدريب، ومؤكدة أهمية الاستفادة من المعارف والخبرات المكتسبة في تطوير الأداء داخل جهات عملهم المختلفة.

ويُعد مركز التدريب التابع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أحد المراكز التدريبية المتخصصة والرائدة في مجال سلامة الغذاء على المستوى المحلي والإقليمي، حيث يقدم سنويًا العديد من البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المتدربين من الدول العربية والأفريقية، وذلك في مجالات تحليل متبقيات المبيدات، والملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية، والعناصر الثقيلة، ونظم الجودة، والمواصفات الدولية، وإدارة المعامل، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والدولية.