قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: تهديدي بمحو الحضارة الإيرانية أجلس طهران إلى طاولة التفاوض
انتهاك لوقف إطلاق النار.. الحرس الثوري: سفن عسكرية تقترب من مضيق هرمز
الخارجية: تعزيز التنمية وتطوير التعليم والتدريب عالج مشاكل الهجرة غير الشرعية
محمد بن زايد يبحث مع وزير خارجية الهند تعزيز الشراكة والتطورات الإقليمية
موعد وقفة عرفات 2026 وإجازة عيد الأضحى وعدد الأيام
مسؤول أمريكي: إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم وفتح مضيق هرمز
الرئيس الإيراني لـ بوتين: مستعد لاتفاق متوازن وعادل يضمن السلام والأمن
رسميا في البنوك.. سعر الدولار اليوم الأحد 12 أبريل
لا تغلق الباب بالانتـ.ـحار.. الأزهر للفتوى: ضيق الحال بوابة لفرج قريب من الله
عماري عبدالعظيم: الصراع الأمريكي الإيراني يربك حسابات السياحة العالمية| خاص
3 مسارات استراتيجية “غير مستساغة”.. إدارة ترامب أمام مفترق طرق بعد فشل مفاوضات إسلام آباد
لتحسين صحة القلب.. تناول هذه الفاكهة يوميا يخفض الكوليسترول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية: تعزيز التنمية وتطوير التعليم والتدريب عالج مشاكل الهجرة غير الشرعية

الدكتور بدر عبدالعاطي
الدكتور بدر عبدالعاطي
أ ش أ

ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي النهج الشامل الذي تتبناه مصر لإدارة ملف الهجرة، والذي يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير منظومتي التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، إلى جانب إتاحة مسارات شرعية للهجرة وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الأحد، للسفير صلاح عبدالصادق رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، في إطار متابعة الجهود الوطنية للتعامل مع قضايا اللجوء وتعزيز التنسيق المؤسسي، فضلًا عن الاستعداد لانعقاد منتدى مراجعة الهجرة الدولية المقرر عقده في نيويورك الشهر المقبل.

واستعرض وزير الخارجية مخرجات الاجتماع الوزاري للدول الإفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف "الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة"، والذي استضافته القاهرة في الأول من أبريل الجاري.

وأعرب عن التطلع لمشاركة مصر في منتدى مراجعة الهجرة الدولية بنيويورك، واستعراض التقرير الوطني الطوعي الثاني، في ضوء مكانة مصر كدولة رائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، وتبنيها لنهج متكامل يوازن بين الأبعاد الإنسانية والتنموية للهجرة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية ترسيخ مفهومي تقاسم الأعباء والمسئوليات والتضامن الدولي، وفقًا لما نص عليه الميثاق العالمي للهجرة واللاجئين.

وأشار إلى ضرورة العمل على توفير الدعم الدولي المستدام، بحيث لا يقتصر على البرامج قصيرة الأجل، بل يمتد إلى تمويل هيكلي طويل المدى يعزز من قدرة الدول على الاستمرار في تقديم الخدمات، ويدعم صمود المجتمعات المضيفة؛ بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي.

وتناول اللقاء دور اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين في تنسيق السياسات الوطنية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لتقديم الدعم اللازم للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وذلك في ضوء استضافة مصر لملايين من اللاجئين والمهاجرين والذين يعيشون فى اندماج كامل بالمجتمع المصري ويتمتعون بالخدمات الأساسية دون تمييز، وذلك رغم محدودية الدعم الدولي مقارنة بحجم الأعباء المتزايدة نتيجة الأزمات الإقليمية، حيث وأشاد وزير الخارجية بجهود اللجنة الوطنية في هذا الإطار.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف العمل على توفير مسارات نظامية للهجرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين من خلال توسيع فرص التدريب والهجرة النظامية للشباب؛ بما يلبي احتياجات أسواق العمل في دول المقصد، ويضمن حماية حقوق المهاجرين.

الدكتور بدر عبدالعاطي مصر التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

صورة أرشيفية

عداد الكهرباء

أرشيفية

الدولار

الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الزمالك والاهلي

الاهلي

الاهلي

بالصور

فيديو

بسمة وهبة

نمير عبد المسيح

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

د. عصام محمد عبد القادر

عبد السلام فاروق

خالد الشناوي

بلال قنديل

المزيد