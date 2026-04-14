خطوة بخطوة.. كيف تركّب محطة طاقة شمسية فوق منزلك بنظام صافي القياس؟

يتجه عدد متزايد من المواطنين في مصر نحو استخدام الطاقة الشمسية كبديل اقتصادي ومستدام للكهرباء التقليدية، خاصة مع دعم الدولة لهذا التوجه. ويُعد نظام "صافي القياس" من أبرز الآليات التي تسمح لأصحاب المنازل بالاستفادة من الطاقة المنتجة، بل وبيع الفائض منها للشبكة القومية.

خطوات التقديم لتركيب محطة طاقة شمسية



للبدء في تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المنزلي، هناك مجموعة من الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها لضمان القبول والموافقة من الجهات المختصة، وتشمل:

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل السكن.

تقديم طلب تركيب محطة بنظام صافي القياس.

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

تقديم مستند يثبت ملكية العقار أو حق الانتفاع به.

إجراءات المعاينة والدراسة الفنية



بعد تقديم الطلب، تبدأ الجهات المختصة في تقييم مدى صلاحية الموقع لتنفيذ المشروع، من خلال خطوات فنية دقيقة، أبرزها:

إجراء معاينة ميدانية لسطح المنزل.

التأكد من قدرة السطح على تحمل الألواح الشمسية.

مراجعة استهلاك الكهرباء الحالي داخل المنزل.

تقديم استشارات فنية مجانية للمواطن.

مرحلة التصميم والتجهيز



تُعد هذه المرحلة من أهم المراحل، حيث يتم فيها تحديد الشكل النهائي للنظام بما يتناسب مع احتياجات الاستهلاك، وتشمل:

التعاقد مع شركة متخصصة في الطاقة الشمسية.

تحديد القدرة المناسبة للنظام وفقًا للاستهلاك.

تصميم توزيع الألواح الشمسية على السطح.

اختيار المكونات الأساسية مثل الإنفرتر والهياكل المعدنية والتوصيلات.

خطوات التنفيذ والتشغيل



عقب الحصول على الموافقات الرسمية، تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع، والتي تتضمن:

تركيب الألواح الشمسية أعلى المنزل.

توصيل النظام بالشبكة الكهربائية الداخلية.

الالتزام بمعايير الجودة والسلامة أثناء التركيب.

تركيب عداد صافي القياس من قبل شركة الكهرباء.

تشغيل المحطة وربطها بالشبكة القومية.

أبرز مزايا نظام صافي القياس



يوفر هذا النظام العديد من الفوائد التي تشجع المواطنين على الاعتماد على الطاقة الشمسية، ومن أهمها: