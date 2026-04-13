قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل أمام النواب بشأن حظر مرور سيارات النقل داخل القاهرة والجيزة
طقس شم النسيم.. أجواء ربيعية مستقرة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة
الليمون والفلفل بـ35 جنيهًا.. أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم
أجندة عامرة.. اليماحي في إسطنبول للمشاركة باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي
تراجع أسعار الذهب والبلاتين بعد تصريحات ترامب حول مضيق هرمز.. هل يستمر الهبوط؟
فيدان: اتفاق وقف إطلاق النار شمل لبنان.. ونتنياهو خرب الأمر كعادته
ضربة للعشوائية.. إلغاء قرار 2025 وضوابط جديدة للتراخيص الصناعية داخل المناطق السكنية
اللعبة 5 الحلقة 2.. شرط مي كساب للمشاركة في فريق هشام ماجد
في شم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة
"القومي للبحوث الفلكية": هزة أرضية بمدينة أنطاليا التركية بقوة 4.7 درجة
الاحتلال يزعم تطويق بنت جبيل وشن هجوم عليها بالكوماندوز.. وحزب الله يضرب بالمسيرات
بريطانيا ترفض الانضمام إلى حصار ترامب لمضيق هرمز مع توقعات بارتفاع أسعار النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد واقعة الإسكندرية.. كيف تتعامل مع الاحتراق النفسي؟

ولاء عادل

شهدت محافظة الإسكندرية حادثة مؤلمة بعدما أقدمت سيدة على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الثالث عشر أثناء بث مباشر على احد مواقع التواصل الاجدتماعي، وقد ظهرت خلال البث المباشر كلماتها الأخيرة التي عكست حالة من الألم النفسي والضغوط التي كانت تعيشها، لتتحول الواقعة إلى صدمة مجتمعية تفتح باب التساؤل حول ما قد يختبئ خلف الوجوه الصامتة من معاناة خفي. 

حين تتحول الضغوط إلى خطر حقيقي

تسلط هذه الواقعة الضوء على خطورة الضغوط النفسية المتراكمة، إذ لا تأتي لحظات الانهيار بشكل مفاجئ، بل تكون غالبًا نتيجة تراكم طويل من التوتر والضيق والشعور بالعجز، ومع غياب الدعم الكافي أو صعوبة التعبير عن المشاعر، تتفاقم الأزمة تدريجيًا، ويؤكد المختصون أن ظاهرة الاحتراق النفسي أصبحت أكثر انتشارًا في ظل تسارع نمط الحياة وتزايد الأعباء اليومية، وذلك وفقًا لما نشره موقع verywellmind

خطوة أولى نحو التعافي تقليل الاستنزاف

يعتبر تحديد مصادر الضغط من أهم الخطوات لمواجهة الاحتراق النفسي، حيث يُنصح بحصر المهام والمسؤوليات التي تستنزف الطاقة، ثم العمل على تقليل غير الضروري منها أو إعادة تنظيمها، إلى جانب طلب الدعم في إنجازها بدلًا من تحملها بشكل منفرد، وهو ما يسهم في تخفيف العبء النفسي واستعادة قدر من التوازن.

النوم بوصفه علاجًا أساسيًا

يلعب النوم دورًا محوريًا في تحسين الحالة النفسية، إذ يساعد الجسم على التخلص من آثار التوتر، ويؤدي نقصه إلى زيادة الشعور بالإجهاد والقلق، لذا فإن الالتزام بنظام نوم منتظم والابتعاد عن الشاشات قبل النوم، مع محاولة تهدئة الذهن، يمثل خطوة مهمة في طريق التعافي.

استراحات قصيرة بتأثير كبير

لا يتطلب الأمر دائمًا إجازات طويلة لاستعادة النشاط، إذ يمكن لفترات الراحة القصيرة خلال اليوم أن تُحدث فرقًا واضحًا، فمجرد التوقف لبضع دقائق لممارسة التنفس العميق أو الابتعاد عن مصادر التوتر، يساعد في تجديد الطاقة الذهنية وتقليل الضغط.

استعادة مصادر السعادة المفقودة

في خضم الضغوط، قد يبتعد الإنسان عن الأنشطة التي تمنحه الشعور بالراحة، لذلك يُنصح بالعودة إلى هذه الأنشطة مهما بدت بسيطة، مثل الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة هواية محببة، لما لذلك من دور في تحسين المزاج وإعادة التوازن النفسي.

الحركة وسيلة فعالة لتخفيف التوتر

يسهم النشاط البدني في تحسين الحالة المزاجية وتنظيم هرمونات التوتر، ولا يشترط أن يكون مكثفًا، بل يكفي الانتظام في أنشطة يومية بسيطة كالمشي، وهو ما يساعد على تفريغ الضغوط بشكل تدريجي.

الدعم الإنساني صمام أمان

يمثل الدعم الاجتماعي عاملًا أساسيًا في مواجهة الأزمات النفسية، فالتحدث مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة ومشاركة المشاعر يخففان من الشعور بالوحدة، كما أن قبول المساعدة يعزز الإحساس بالأمان ويمنح الفرد قدرة أكبر على تجاوز الأزمات.

الاستخدام الواعي للتكنولوجيا

قد تؤدي المتابعة المستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي والأخبار إلى زيادة التوتر دون إدراك، لذا يُنصح بتنظيم أوقات استخدام الهاتف، وأخذ فترات راحة من المحتوى المرهق، خاصة عند الشعور بالإجهاد النفسي.

الاحتراق النفسي واقعة الإسكندرية الإسكندرية الضغوط الضغوط النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النائب محمود طاهر

الحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبل

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أرشيفية

العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

أرشيفية

سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

ترشيحاتنا

الأرصاد

نتقل ولا نخفف الملابس؟.. حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم شم النسيم

صورة أرشيفية

اعرفها قبل ما تنزل تشتري.. أسعار الفسيخ والرنجة في يوم شم النسيم

معرض شلاتين للكتاب

معرض شلاتين للكتاب.. خطوة لتعزيز الوعي الثقافي في المناطق الحدودية

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

بعد الضجة التي أثارتها.. نيسان تؤجل طرح نيسمو الجديدة

نيسان Z نيسمو
نيسان Z نيسمو
نيسان Z نيسمو

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورا

أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا
أكلة واحدة في شم النسيم ممكن تدخلك المستشفى.. احذريها فورًا

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد