بعد واقعة الإسكندرية.. كيف تتعامل مع الاحتراق النفسي؟

شهدت محافظة الإسكندرية حادثة مؤلمة بعدما أقدمت سيدة على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الثالث عشر أثناء بث مباشر على احد مواقع التواصل الاجدتماعي، وقد ظهرت خلال البث المباشر كلماتها الأخيرة التي عكست حالة من الألم النفسي والضغوط التي كانت تعيشها، لتتحول الواقعة إلى صدمة مجتمعية تفتح باب التساؤل حول ما قد يختبئ خلف الوجوه الصامتة من معاناة خفي.

حين تتحول الضغوط إلى خطر حقيقي

تسلط هذه الواقعة الضوء على خطورة الضغوط النفسية المتراكمة، إذ لا تأتي لحظات الانهيار بشكل مفاجئ، بل تكون غالبًا نتيجة تراكم طويل من التوتر والضيق والشعور بالعجز، ومع غياب الدعم الكافي أو صعوبة التعبير عن المشاعر، تتفاقم الأزمة تدريجيًا، ويؤكد المختصون أن ظاهرة الاحتراق النفسي أصبحت أكثر انتشارًا في ظل تسارع نمط الحياة وتزايد الأعباء اليومية، وذلك وفقًا لما نشره موقع verywellmind

خطوة أولى نحو التعافي تقليل الاستنزاف

يعتبر تحديد مصادر الضغط من أهم الخطوات لمواجهة الاحتراق النفسي، حيث يُنصح بحصر المهام والمسؤوليات التي تستنزف الطاقة، ثم العمل على تقليل غير الضروري منها أو إعادة تنظيمها، إلى جانب طلب الدعم في إنجازها بدلًا من تحملها بشكل منفرد، وهو ما يسهم في تخفيف العبء النفسي واستعادة قدر من التوازن.

النوم بوصفه علاجًا أساسيًا

يلعب النوم دورًا محوريًا في تحسين الحالة النفسية، إذ يساعد الجسم على التخلص من آثار التوتر، ويؤدي نقصه إلى زيادة الشعور بالإجهاد والقلق، لذا فإن الالتزام بنظام نوم منتظم والابتعاد عن الشاشات قبل النوم، مع محاولة تهدئة الذهن، يمثل خطوة مهمة في طريق التعافي.

استراحات قصيرة بتأثير كبير

لا يتطلب الأمر دائمًا إجازات طويلة لاستعادة النشاط، إذ يمكن لفترات الراحة القصيرة خلال اليوم أن تُحدث فرقًا واضحًا، فمجرد التوقف لبضع دقائق لممارسة التنفس العميق أو الابتعاد عن مصادر التوتر، يساعد في تجديد الطاقة الذهنية وتقليل الضغط.

استعادة مصادر السعادة المفقودة

في خضم الضغوط، قد يبتعد الإنسان عن الأنشطة التي تمنحه الشعور بالراحة، لذلك يُنصح بالعودة إلى هذه الأنشطة مهما بدت بسيطة، مثل الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة هواية محببة، لما لذلك من دور في تحسين المزاج وإعادة التوازن النفسي.

الحركة وسيلة فعالة لتخفيف التوتر

يسهم النشاط البدني في تحسين الحالة المزاجية وتنظيم هرمونات التوتر، ولا يشترط أن يكون مكثفًا، بل يكفي الانتظام في أنشطة يومية بسيطة كالمشي، وهو ما يساعد على تفريغ الضغوط بشكل تدريجي.

الدعم الإنساني صمام أمان

يمثل الدعم الاجتماعي عاملًا أساسيًا في مواجهة الأزمات النفسية، فالتحدث مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة ومشاركة المشاعر يخففان من الشعور بالوحدة، كما أن قبول المساعدة يعزز الإحساس بالأمان ويمنح الفرد قدرة أكبر على تجاوز الأزمات.

الاستخدام الواعي للتكنولوجيا

قد تؤدي المتابعة المستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي والأخبار إلى زيادة التوتر دون إدراك، لذا يُنصح بتنظيم أوقات استخدام الهاتف، وأخذ فترات راحة من المحتوى المرهق، خاصة عند الشعور بالإجهاد النفسي.