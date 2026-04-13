تغيير جديد في فلوسك.. شاهد عملة 2 جنيه الجديدة

تستعد وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، لطرح عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار خطة متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية وتحسين كفاءة تداول “الفكة” في الأسواق.

فئة جديدة لمواجهة نقص الفكة

تأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات السوق المتزايدة من العملات الصغيرة، خاصة في ظل الاعتماد اليومي عليها في المعاملات النقدية. وتهدف الحكومة إلى تحقيق توازن أفضل في هيكل الفئات النقدية، بما يسهل عمليات البيع والشراء ويقلل من الأعباء على المواطنين.

استمرار الفئات الحالية وزيادة المعروض

أكدت وزارة المالية أن طرح العملة الجديدة لن يؤثر على الفئات المتداولة حاليًا، مثل الجنيه ونصف الجنيه، بل سيتم الاستمرار في تداولها مع زيادة كميات الإصدار، لضمان توافرها بشكل دائم في الأسواق، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

تطوير السبيكة المعدنية لخفض التكلفة

وقال جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن خطة التطوير تشمل تحديث المواصفات الفنية للعملات، وعلى رأسها الجنيه المعدني، من خلال استخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة وأكثر كفاءة. وأوضح أن هذا الإجراء يحقق توازنًا بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، ويسهم في الحد من ممارسات صهر العملات أو استغلالها بشكل غير قانوني.

طرح قريب بعد دراسات سوقية

من جانبه، أوضح الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن العملة الجديدة سيتم طرحها خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعد دراسات مستفيضة لاحتياجات السوق، بالتنسيق مع البنك المركزي لضمان توافر الفئات النقدية بشكل متوازن.

وأضاف أن العملة ستُصك بسبيكة معدنية مطورة مكونة من عدة معادن، بما يقلل من تكلفة إنتاجها مقارنة بقيمتها الاسمية.

تصميم فرعوني يعكس الهوية المصرية

تحمل العملة الجديدة طابعًا مميزًا مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، حيث تتضمن صورة الملكة نفرتيتي، إلى جانب قناع الملك توت عنخ آمون، في تصميم يعكس الهوية الثقافية لمصر بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة والآثار.

رؤية شاملة لتطوير المنظومة النقدية

تندرج هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تستهدف رفع كفاءة منظومة العملات المعدنية، وضمان استدامة توافر “الفكة” في الأسواق، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين ودعم استقرار النظام النقدي في مصر.