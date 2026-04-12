بدون أدوية .. طرق فعّالة لتخفيف آلام المفاصل واستعادة الحركة

لم يعد التعامل مع آلام المفاصل قائمًا على الأدوية وحدها، إذ تشير تقارير طبية إلى أن هناك مجموعة من الأساليب غير الدوائية التي يمكن أن تساعد في تقليل الألم واستعادة الحركة بشكل تدريجي، خاصة عند تطبيقها بانتظام وضمن متابعة طبية مناسبة.

وبحسب تقرير نشره موقع Health، فإن تعديل نمط الحياة، إلى جانب العلاج الطبيعي وبعض الوسائل الداعمة، قد يسهم بشكل ملحوظ في السيطرة على أعراض التهاب المفاصل وتحسين جودة الحياة، خصوصًا في الحالات المرتبطة بتآكل الغضاريف واحتكاك العظام.

تغييرات يومية تقلل العبء على المفاصل

يُعد تقليل الوزن من أهم الخطوات التي تساعد في تخفيف الضغط على المفاصل، لا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الكتلة الجسمية، حيث ينعكس ذلك مباشرة على المفاصل الحاملة للوزن مثل الركبتين. حتى فقدان بسيط في الوزن قد يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الألم والحركة.

كما يُعتبر النشاط البدني المنتظم عنصرًا أساسيًا، إذ تساهم التمارين الخفيفة مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة في تنشيط الدورة الدموية وتقوية العضلات المحيطة بالمفاصل، مما يقلل من الحمل الواقع عليها.

وتلعب تمارين القوة دورًا مهمًا أيضًا، حيث تساعد في تعزيز التوازن وتقليل تدهور الحالة عند الالتزام بها بشكل تدريجي وآمن.

العلاج الطبيعي والدعم الحركي

يُعد العلاج الطبيعي من أبرز الوسائل غير الدوائية، إذ يعتمد على برامج تمارين مصممة خصيصًا لكل حالة بهدف تحسين المرونة وتقوية العضلات دون زيادة الضغط على المفصل المصاب.

وفي بعض الحالات، قد تُستخدم وسائل مساعدة مثل التحفيز الكهربائي لتخفيف الألم وتقليل الالتهاب، إلى جانب أدوات داعمة مثل الدعامات والعكازات والنعال الطبية التي تساعد على توزيع الوزن بشكل أفضل وتقليل الضغط على المفاصل.

مكملات ووسائل طبيعية مساندة

تشير بعض الأبحاث إلى أن بعض المكملات الغذائية قد تدعم صحة المفاصل، خاصة تلك التي تدخل في بناء الغضاريف، حيث أظهرت نتائج متفاوتة في تقليل الألم وتحسين الحركة لدى بعض الحالات.

كما توجد مركبات تحتوي على عناصر مثل الكبريت الطبيعي، والتي قد تساهم في تقليل الالتهاب وتحسين وظيفة المفصل، مع اختلاف تأثيرها من شخص لآخر.

علاجات موضعية وتقنيات حديثة لتخفيف الألم

تُستخدم العلاجات الموضعية على نطاق واسع، مثل الكريمات والمراهم التي تعمل على تهدئة إشارات الألم العصبية أو توفير إحساس بالبرودة أو الدفء، مما يساعد في تخفيف الألم بشكل مؤقت.

كما يُعد الوخز بالإبر من الوسائل التكميلية التي أظهرت نتائج إيجابية لدى بعض المرضى، خاصة في آلام مفصل الركبة، بينما تقل فعاليته في مناطق أخرى.

وتشمل التقنيات الحديثة أيضًا التحفيز الكهربائي عبر الجلد، الذي يهدف إلى تقليل انتقال إشارات الألم إلى الدماغ، بالإضافة إلى استخدام الموجات الصوتية والحرارة لتحسين تدفق الدم وتقليل التيبس.

الكمادات الحرارية والباردة

تُعد الكمادات الساخنة والباردة من أبسط وأكثر الوسائل استخدامًا، حيث تساعد الحرارة على إرخاء العضلات وتحسين المرونة، بينما تساهم البرودة في تقليل التورم وتهدئة الألم الحاد.

الحركة اليومية ضرورة لا غنى عنها

يؤكد الخبراء أن الحفاظ على الحركة اليومية—حتى لو كانت بسيطة—يلعب دورًا مهمًا في منع التيبس، إذ إن قلة النشاط لفترات طويلة تؤدي إلى تدهور الحالة، بينما يساعد النشاط المنتظم على الحفاظ على كفاءة المفاصل لأطول فترة ممكنة.