خوفت أتطلق تاني.. اعترافات مثيرة للمتهمة بخطف رضيعة الحسين الجامعي

كشفت المتهم المتهمة بخطف رضيعة مستشفى الحسين الجامعي عن اعترافات مثيرة امام نيابة الجمالية الجزئية،حيث أوضحت إنها متزوجة ولديها طفلين من زوجها الأول وبعد طلاقها لخلافات أسرية تزوجت مرة أخرى حينها تعرضت للإجهاض أكثر من مرة الأمر الذي دفعها إلى ادعاء الحمل أمام زوجها الحالي خشية طلاقها مرة اخرى.

وأشارت المتهمة إلى أن خططت لخطف طفل لإرضاء زوجها وعن يوم الواقعة كانت بداخل مستشفى الحسين الجامعي حينها تعرفت على والدة الرضيعة وادعت أنها تنتظر اختها التي علي وشك الولادة وظلت 6 ساعات، وتمكنت من إقناعها بحمل الطفلة لبعض الوقت كما أن استقر في عقيدتها خطف الرضيعة والخروج بها من المستشفي بعد أن خرجت والدة الأم لجلب أدوية من احدي الصيدليات خارج المستشفي بعدها فعلت فعلتها.

‎تفاصيل القصة

‎وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى والبرامج التليفزيونية بشأن إختطاف طفلة حديثة الولادة من داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة .

‎ بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الجمالية من إحدى السيدات بتعرض طفلتها الرضيعة للإختطاف أثناء تواجدها بالمستشفى .

‎بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بدر) وبصحبتها الطفلة المختطفة ، كما تبين من الفحص قيام المذكورة بإيهام زوجها بكونها حامل لسابقة تعرضها للإجهاض ، وقامت بإختطاف الطفلة والإدعاء بولادتها .

‎على الفور تم عرض الطفلة المذكورة على مستشفى الشرطة للتأكد من سلامتها ، حيث تم التأكد من كونها بحالة صحية جيدة وتم تسليمها لذويها .

‎تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .