السيطرة على حريق بمخلفات خشبية وجراج بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بمخلفات خشبية و4 رؤوس سيارات نقل ثقيل بجراج مفتوح أمام أحد مصانع الشيبسي بمدينة العبور، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بجراج مفتوح تابع لأحد مصانع الشيبسي بمدينة العبور.



وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في 4 رؤوس سيارات نقل ثقيل متواجدة بالجراج إضافة إلى مخالفات وبالتات خشبية، ورجحت المعاينة الاولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي بأحد السيارات.



وتمت السيطرة على الحريق، وكذلك أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع تجدد نشوب الحريق مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.