جهود مكثفة لكشف غموض إنهاء ربة منزل حياتها ووفاة زوجها بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض واقعة مأساوية ومثيرة للجدل شهدتها دائرة قسم أول بنها، بعدما تحولت واقعة انتـ حار سيدة إلى لغز جنائي، عقب العثور على زوجها مقتولًا داخل شقته في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت سيدة على إلقاء نفسها في مياه نهر النيل بجوار معدية عزبة البرنس، لتلقى مصرعها في الحال، وسط صدمة شهود العيان الذين سارعوا بإبلاغ الجهات الأمنية.



وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن السيدة تدعي "وجدية ح" 65 سنة ربة منزل ومقيمة بشارع حسن يوسف بكفر مناقر ببنها، ليتم إخطار زوجها بالواقعة، إلا أن الصدمة كانت في العثور عليه جثة هامدة داخل شقته، وبها آثار تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوجين يقيمان بمنطقة كفر مناقر بدائرة قسم أول بنها، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الواقعتين، وبدأت في جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث، وكشف ما إذا كانت هناك علاقة تربط بين واقعة انتحار الزوجة ومقتل الزوج.