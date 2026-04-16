رئيس مياه القليوبية يتابع انتظام العمل وجودة محطة عرب جهينة

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة تفقدية بمحطة مياه عرب جهينة، والتي تُعد من المحطات الرئيسية المغذية لمركز ومدينة شبين القناطر بطاقة تصميمية تبلغ 172 ألف م³/يوم، وذلك للاطمئنان على انتظام التشغيل وكفاءة الأداء.

برامج الصيانة

وخلال الجولة، تابع فودة سير العمل داخل المحطة، مؤكدًا أهمية الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية وبرامج الصيانة الدورية، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة بكفاءة عالية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقرار الضغوط بالشبكات لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال فترات زيادة الاستهلاك.



كما شدد على استمرار أعمال المتابعة الدورية لجودة المياه، من خلال رفع عينات منتظمة من المأخذ وخطوط الطرد والشبكات، وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية، بما يضمن وصول مياه شرب آمنة ونقية للمواطنين.

ووجّه بدراسة أوضاع المناطق الساخنة بنطاق الخدمة ووضع حلول مناسبة لتحسين الضغوط بها، إلى جانب التأكيد على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى، تحقيقًا لرضا المواطنين.



وفي السياق ذاته، تابع فودة آليات تطبيق منظومة تحسين اقتصاديات التشغيل، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وخفض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، مع ترشيد استهلاك مستلزمات التشغيل ورفع كفاءة أصول المحطة.



وأكد أن الشركة مستمرة في تطوير ورفع كفاءة المحطات والشبكات، وفق خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها.