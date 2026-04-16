محافظ القليوبية يتابع حملة الإشغالات بشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة

تابع الدكتور حسام الدين عبدالفتاح محافظ القليوبية الحملة التى قادتها الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ اليوم بشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة وكذلك متابعة رفع المخلفات ورفع الاشغالات وتيسير الحركة المرورية بحي شرق شبرا وتفقد منظومة النظافة.



وتضمنت الجولة، إزالة ١٣ تاندة و١٨ محضر إشغال و٦ محاضر بيئة و١٧ محضر ادارة محل بدون ترخيص و٤٢ ازالة ادارية وزالة عدد من التندات المعلقة المختلفة ونتج عن الحملة رفع مخلفات اشغالات من خلال عدد من 5 سيارة مخلفات وذلك بشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا وكذا تم مصادرة سيارة مخلفات غير رسمية.



وأكد محافظ القليوبية أن الحملة تأتي في اطار حملات المتابعة لاستعادة المظهر الحضاري للمدن بالمحافظة وتعزيز منظومة النظافة وتحقيق رضا المواطنين.