وفاة شاب ساجدا أثناء إمامة المصلين داخل مسجد بقرية مسهلة في الغربية

شيع المئات من الأسر والعائلات بقرية مسهلة بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل في مشهد جنائزي مهيب جثمان الشاب خالد صلاح الشرقاوي حال أدائه صلاة المغرب إمامًا بالمصلين داخل أحد المساجد وسط مشاركة أقاربه وزملائه وجيرانه ودفن بمقابر أسرته وسط القرية محل مسقط رأسه.

تفاصيل الواقعة

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن شاب توفي أثناء مشاركته في إمامة صلاة جماعة خلال فترة الركوع والسجود، الأمر الذي أثار حفيظة المصلين وأصابهم بحاله من الصدمة والوجيعة بعدما صدمته روحه إلي بارئها بعدنا سعوا إلي إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل ساحة المسجد.

وداع شعبي

الجدير بالذكر أن كافة المشاركين في مراسم تشييع الجنازة بمسجد سيدي محمد الخضري بقرية مسهلة بدائرة مركز السنطة، وسط مشاركة واسعة من الأهالي لتوديعه إلى مثواه الأخير كما وصفوا الراحل بحسن الخلق وعلاقته الطيبه باقاربه وزملائه .