رئيس الوزراء: نتعاون مع فنلندا في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والهيدروجين الأخضر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحضور في منتدي رجال الأعمال المصري الفنلندي، لافتا إلى أن الاجتماع بمثابة عهد يوثق الشراكة المستمرة بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء: “خلال العامين الماضيين تعهد الحكومة المصرية بالاعلانات الهيكلية وقمنا بدعم تسجيل الأعمال الجديدة وتطوير البنية التحتية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووضعنا حوافز جديدة للاستثمار”.

وأضاف رئيس الوزراء أن التعاون مع فنلندا في العديد من المجالات منها دعم الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والرعاية الضحية والتكنولوجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن مصر ملتزمة بأن تكون شريكة استراتيجية مع فنلندا، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وفنلندا علاقة وثيقة وممتدة بين البلدين.