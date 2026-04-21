الكونغو تسعى للاستفادة من تجارب الصندوق العربي للمعونة في بناء القدرات والتدريب

استقبل السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، اليوم "الثلاثاء"، بمقر الصندوق السفير كاسونجو موسينجا سفير الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وأكد سفير الكونغو الديمقراطية أثناء اللقاء رغبة بلاده في الاستفادة من التجارب الناجحة والأنشطة التي ينظمها الصندوق في عدد من الدول الإفريقية وأهمية نقل هذه النماذج إلى بلاده.

وفي هذا الصدد، طلب السفير الكونغولي تنظيم برامج تدريبية مماثلة في مجالات الصحة والزراعة والعمل الدبلوماسي وبناء القدرات المؤسسية، وذلك عقب اطلاعه على الأنشطة الطبية التي حققت نتائج إيجابية في جمهورية تنزانيا ودعمت الكوادر الصحية هناك.

من جانبه، رحب السفير محند صالح لعجوزي بهذه الزيارة الأولى من نوعها لمقر الصندوق، مؤكداً الاستعداد لدراسة سبل التعاون وتطوير برامج تدريبية تستجيب لاحتياجات الجانب الكونغولي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الزيارة، استعرض مدير عام الصندوق مجمل الأنشطة والبرامج المنفذة في دول مثل تنزانيا وزامبيا ورواندا، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وقد أعرب سفير الكونغو عن تقديره البالغ للأثر الملموس لهذه البرامج في تطوير الكفاءات الإفريقية الوطنية.