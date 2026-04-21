وسط ترقب في الأسواق.. استقرار أسعار الإسمنت والحديد في مصر اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، وسط ترقب من جانب المتعاملين لأي تغيرات جديدة في سوق مواد البناء.

أسعار الحديد محليا

تراوح سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 36000 إلى 38500 جنيه للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.



خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026:

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد المراكبي 39400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سجل سعر حديد المصريين نحو 39400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي نحو 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان نحو37.500 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

وعلى صعيد الأسمنت، سجلت الأسعار حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الطن نحو 4180 جنيه، في ظل حالة من الهدوء النسبي بالسوق بعد تحركات سابقة في الأسعار.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

وصل سعر أسمنت سيناء 3910 جنيه للطن.

واستقر سعر العريش للإسمنت عند 3875 جنيهًا للطن.

سجل سعر أسمنت المصريين نحو 3715 جنيهًا للطن.

بلغ سعر أسمنت وادي النيل نحو 3650 جنيهًا للطن.