قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تباين عالمي وصعود محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد عالميًا مع استمرار الإضطرابات بسبب الحرب في الشرق الأوسط، مما أثر على أسعار البيع، وارتفعت على المستوي المحلي.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 20 أبريل 2026.

أسعار الحديد عالميًا 

ارتفعت أسعار الخردة 376 دولارًا / طن مقارنة 375 دولارًا / طن سعر الأسبوع الماضي بزيادة دولار ،وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

تراجع سعر خام الحديد إلي 106 دولارات / طن مقارنة 107 دولارات / طن أسعار  سعر الأسبوع الماضي بانخفاض دولار.  

سجلت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 438 – 470 دولارا للطن بينما كانت ما بين 420 – 450 دولارا للطن في الاسبوع الماضي.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 495 – 560 دولارا/ طن.
 

أسعار الحديد محليا 

تراوح سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 36000 إلى 38500  جنيه للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40000 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين 20 أبريل  2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 40000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد المراكبي 39400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 37.500 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان  نحو37.500 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

فرض رسوم حمائية على واردات بعض منتجات الصلب

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الصلب اعتباراً من الأول من أبريل عام 2026 ولمدة 3 أعوام، شاملة فترة التدابير المؤقتة، في إطار أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتزامات مصر وفق الاتفاقيات الدولية.

