اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان

أقر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب تحقيق أولي، بصحة مقطع فيديو يظهر جنديًا وهو يقوم بتحطيم تمثالا للسيد المسيح في جنوب لبنان، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، أن الجندي أقدم على تحطيم تمثال للسيد المسيح داخل بلدة دير سريان جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الحادثة تم توثيقها في مقطع مصور يظهر الجندي أثناء ارتكاب الفعل، دون الكشف عن ملابساته أو توقيته الدقيق.

وفي تعليق رسمي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه التصرفات "لا تتماشى مع قيمه والسلوك المتوقع من جنوده"، مضيفًا أنه سيتم فتح تحقيق "شامل ومعمق" في الواقعة.

وأوضح الجيش أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج التحقيق، دون الإفصاح عن هوية الجندي أو طبيعة العقوبات المحتملة.