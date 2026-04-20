الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن

أسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى

انخفضت أسعار العملات الأجنبية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في مصر.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الإثنين 20-4-2026:

سجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-4-2026 نحو:

سعر الشراء:  51.79 جنيه.

سعر البيع: 51.89 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 36.98 جنيه.

سعر البيع: 37.39 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 37.71 جنيه.

سعر البيع: 37.91 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر الإثنين 20-4-2026:

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 60.79 جنيه.

سعر البيع: 61.36 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 69.80 جنيه.

سعر البيع: 70.42 جنيه. 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 65.93 جنيه.

سعر البيع: 66.60 جنيه.

سجل  سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 8.13 جنيه.

سعر البيع: 8.21 جنيه.

بلغ سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 5.61 جنيه.

سعر البيع: 5.70 جنيه. 

وصل سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-4-2026  نحو:

سعر الشراء: 5.50 جنيه.

سعر البيع: 5.55 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 20-4-2026 نحو :

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 7.56 جنيه.

سعر البيع: 7.59 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 32.20 جنيه.

سعر البيع: 32.86 جنيه.

سامح الصريطي وهالة سرحان من عزاء والد دينا رامز
