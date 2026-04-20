أمريكا وإيران تعودان إلى طاولة التفاوض في جولة ثانية.. هل تنجح في كسر الجمود أم تعيد التصعيد؟

كشف برنت سادلر، المسؤول السابق في البنتاجون، عن توقعه بالجولة الثانية من المفاوضات الرباعية ستنطلق غدًا في إسلام آباد، بمشاركة جيه دي فانس وجاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

وأضاف سادلر خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يميل إلى وضع توقعات متفائلة، خاصة في ظل ما وصفه بتكرار الهجمات من الجانب الإيراني، والتي لم تُحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة الشحن، مشيرا كذلك إلى وجود تباينات داخل مراكز صنع القرار في إيران، ما يجعل أي اتفاق محتمل غير مضمون بشكل كامل.

وأوضح أن هذه المفاوضات يجب أن تنطلق قبل انتهاء وقف إطلاق النار، لتفادي تدهور الأوضاع مجددًا.

وأشار إلى أن تسريب خطة من عشرة بنود في واشنطن قد يكون خطوة متعمدة من الجانب الإيراني للضغط على دونالد ترامب وخصومه السياسيين، معربًا عن أمله في عدم تكرار مثل هذه الخطوات.

